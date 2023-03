PP no asistirá al acto por Día de Mujer de CLM "ni a ningún otro acto" mientras no se modifique la ley del solo sí es sí

CUENCA, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del Partido Popular de Castilla-La Mancha y senadora autonómica, Carolina Agudo, ha anunciado este lunes que el Comité Ejecutivo Regional ha decidido por unanimidad no asistir al acto institucional con motivo del Día Internacional de la Mujer "ni a ningún otro acto" mientras no se modifique la ley del 'solo sí es sí', ya que "no vamos a ser cómplices ni partícipes de ningún acto de blanqueo de Emiliano García-Page".

Así se ha pronunciado Agudo, en declaraciones a los medios de comunicación tras la celebración del Comité Ejecutivo Regional que ha tenido lugar en Tarancón (Cuenca) y que ha estado presidido por Paco Núñez, donde ha recordado que Page conocía las "nefastas" consecuencias que tendría la aprobación de la ley del 'solo sí es sí' y "mandó" a sus diputados en el Congreso votar a favor de la misma.

En este sentido, ha acusado a Page de ser "uno de los grandes responsables" de que hoy estén saliendo de la cárcel los violadores y agresores sexuales", y, por lo tanto, el PP-CLM en "aras" de su responsabilidad después de advertir las consecuencias que tendría esta ley, ha decidido no participar en el acto institucional, según ha informado el PP en nota de prensa.

De esta manera, ha lamentado que la sociedad llega a un 8 de marzo en el que esta ley aún no ha sido modificada. "Se le llena la boca hablando de Sánchez, pero en realidad es igual que él, y, por ello, este partido no va a participar en ningún acto de blanqueo del socialista Page", ha indicado.