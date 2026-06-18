PP pide que Junta negocie la reforma del sistema de seguros agrarios y esta replica que lo pide frecuentemente

El diputado del PP Santiago Lucas-Torres. - CARMEN TOL2

TOLEDO, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Popular en las Cortes regionales ha pedido al Gobierno de Castilla-La Mancha "sentarse a negociar y reformar el sistema de seguros agrarios", porque "el campo no puede esperar más", a lo que el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, ha contestado que ya ha cursado a Agroseguro una petición en este sentido y es una demanda que realiza frecuentemente.

"Tiene obligación de defender a nuestros agricultores y a nuestros ganaderos", ha afirmado el diputado del PP Santiago Lucas-Torres en el pleno de las Cortes este jueves.

Necesita el sector adaptarse a la realidad climática, que "nada tiene que ver con las condiciones actuales de los seguros", pues las actuales sequías, los inundaciones o las heladas tardías son mucho más frecuentes que antes, ha descrito del diputado del PP.

También ha aludido Lucas-Torres a la subida de las primas "desde un 40%, en algunos casos, a un 100%". El año pasado, según ha citado Lucas-Torres, una póliza del ovino pagaba 18.132 euros y este año ha pagado 31.500 euros.

"Si el seguro no responde, su Gobierno tiene la obligación de hacerlo. Hay que modificar las condiciones del seguro agrario. El sistema actual penaliza a la agricultura y al ganadero en lugar de protegerlo", ha lamentando.

Por todo ello, desde el PP piden "la revisión inmediata de las cláusulas abusivas en las pólizas, pedir los daños potenciales productivos por pérdida de plantación, el vuelo, así como la reducción de las franquicias que recortan injustamente la industria".

En la propuesta del PP reclaman "más coberturas en el sector ganadero, instar al Gobierno de España y a Enesa a diseñar y a implantar un plan específico de seguros para la apicultura, reforzar los sistemas de peritaciones para que reflejen el daño real, la defensa activa del agricultor ante la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (Enesa) y Agroseguro, pagando por su parte los sobrecostes de peritaciones".

Sostienen que los agricultores y ganaderos del sistema deben tener "un compromiso claro" de parte la Administración y, "cuando el seguro no cubra, la Administración tiene que responder". "Un seguro que no cubre no es un seguro, es un coste más para el agricultor, es una carga más para el campo".

VOX: PROTEGER A AGRICULTORES

Del lado del Grupo Parlamentario Vox, David Moreno ha señalado que cuando "la climatología ataca, cuando los lobos devoran, cuando los conejos arrasan los cultivos, cuando el pedrisco destroza, tiene que haber una Administración fuerte, robusta y leal con sus administrados", protegiendo a agricultores y ganaderos y contabilizando los daños, que "se deben sufragar".

Lo que realmente preocupa a los agricultores y ganaderos "no es solamente el seguro, son las dificultades que encuentran cada día, las dificultades impuestas por la gestión de los gobiernos socialistas", ha citado Moreno.

Los daños son continuos, "se repiten año tras año, y ahí está el problema: el seguro cubre un año, pero el siguiente año cubre menos, y el siguiente menos todavía, y al tercero o cuarto ya no cubre nada y se encuentran desamparados".

"Los seguros agrarios, por daños de la fauna salvaje, han dejado de funcionar", ha lamentado Moreno, que ha pedido a los representantes del Gobierno regional que se encarguen de que los agricultores "perciban las indemnizaciones que merecen", porque "no tienen culpa" de que el Ejecutivo haya sido incapaz de controlar situaciones como la plaga de conejos.

PSOE: EL SISTEMA ES MEJORABLE

De su lado, el diputado socialista Antonio Sánchez Requena ha discrepado con que el "sistema de seguros agrarios no funcione" tal y como ha afirmado el PP, y aunque ha reconocido que "el sistema es mejorable", ha puesto en valor que en los últimos años se haya mejorado también las coberturas en ámbitos como "herbáceos, hortalizas, ovino y caprino".

Ha ensalzado el "compromiso clarísimo del Gobierno regional, que ha aumentado el presupuesto hasta los 12 millones de euros" en el ámbito de seguros agrarios, poniendo en valor que en "algunos casos se puede llegar hasta al 70% subvencionado del coste total de esas pólizas".

"Yo creo que no se puede denostar completamente el sistema aunque efectivamente haya que señalar los fallos". También ha señalado que "ante nuevas necesidades hay que hacer actualizaciones, hay que ser reivindicativo", pero cuando se lanzan "mensajes negativos sobre el sector, se está haciendo daño al relevo generacional".

Ya centrado en cómo afecta a los jóvenes el sistema de seguros, Castilla-La Mancha es una de las regiones en las que los jóvenes más aseguran, un 59%", un dato por encima de la media nacional, tal y como ha defendido el diputado. "El capital medio asegurado por nuestros jóvenes es de más de 63.000 euros, cuando la media nacional está en 49.000 euros".

"Frente a la ruina de la que hablan algunos, el Grupo Parlamentario Socialista es consciente, el Gobierno es consciente, de que cuando una tormenta destruye una cosecha o cuando la helada de última hora arruina meses de trabajo, cuando una explotación pierde parte de la producción por causas ajenas al trabajo del agricultor, hay un problema muy grave", ha manifestado.

PETICIÓN A AGROSEGURO

Ya en su turno de intervención, Martínez Lizán ha afirmado que el pasado 31 de marzo firmó una carta de petición a Agroseguro en la que reclamaba "la revisión de los criterios de cobertura aplicables a los daños provocados por conejos", con el fin de garantizar una cobertura adaptada a la realidad del campo, que permita a los agricultores "afrontar con garantías los daños derivados de la fauna cinegética".

"Llegan tarde, el 31 de marzo ya lo pedimos, pero es que lo habíamos pedido anteriormente en todas las mesas de negociación, tanto regionales como nacionales", ha aseverado.

En el año 2025 se ha registrado "récord en Castilla-La Mancha", donde ha habido "más de 330.000 hectáreas siniestradas".

Con los 11 millones de euros que le facilitó el Gobierno regional a Agroseguro, ayudaron a la contratación de seguros para agricultores y ganaderos en la región, con una indemnización de 101 millones de euros. "Eso no es ayudar al sector", ha defendido el consejero del ramo.

Han invitado a Vox y PP a hacer "una simple consulta en Google", preguntando "qué países tienen el mejor sistema de seguros agrarios". Y verán lo que sale: que el Sistema de Seguros Español Agrario es puntero en el mundo".

Así, ha defendido que Castilla-La Mancha es la quinta comunidad autónoma de toda España en mayor protección en la contratación de seguros agrarios y en el coste del seguro a los agricultores, la comunidad número cinco en cuanto a aportación económica".

Concretamente, según el consejero, Castilla-La Mancha aporta medio millón de euros menos que Andalucía, cuando esta comunidad tiene "el doble de provincias y el doble de agricultura en su región".

Al término del debate solo ha quedado aprobada la propuesta de resolución del PSOE en la que defendían la gestión del Ejecutivo regional, y por contra, se han rechazado las de Vox y PP.