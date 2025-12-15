PP pide a Page cesar a Simón si no hubo irregularidades en PSOE Guadalajara y si las hubo, que las lleve a la justicia

La secretaria general y portavoz parlamentaria del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo. - PP

TOLEDO 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general y portavoz parlamentaria del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, ha señalado que "si no hubo irregularidades en el PSOE de Guadalajara", el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, debe cesar a la consejera de Igualdad, Sara Simón, por realizar "acusaciones falsas" y si las hubo, ha instado al mandatario regional "a llevarlas a la Justicia".

Lo que no puede hacer, ha afirmado Agudo, "es mirar hacia otro lado y tapar lo ocurrido", al tiempo que ha acusado de "grave irresponsabilidad" al Gobierno regional tras las acusaciones realizadas por la consejera de Igualdad, Sara Simón, contra agrupaciones locales del PSOE de Guadalajara por presuntas irregularidades internas.

En una rueda de prensa en Toledo ha lamentado que la consejera de Igualdad "se haya escondido" tras el "lío que ha montado este fin de semana", después de que el viernes sus declaraciones fueran noticia a nivel nacional, "de que el propio PSOE de Guadalajara desmintiera esas acusaciones y de que, horas más tarde, ella misma rectificara públicamente".

"Lo grave no es solo la acusación, sino el silencio posterior de todo el PSOE de Page en Castilla-La Mancha y más grave aún que el PSOE de Guadalajara desmienta a una consejera del propio Gobierno regional y que ésta se arrepienta después", ha señalado Agudo, quien se ha preguntado "de qué se arrepiente exactamente la consejera, si de acusar sin denunciar durante ocho años o de haber lanzado acusaciones falsas".

La secretaria general del PP-CLM ha indicado que "acusar y no denunciar es una irresponsabilidad" y ha preguntado por qué, si se conocían irregularidades, "no se acudió a la Fiscalía en los últimos ocho años" y por qué se hace ahora, ha informado el PP en nota de prensa.

Igualmente, Agudo ha mostrado su preocupación por una posible presión interna para forzar la rectificación de la consejera.

"Nos preguntamos si algún dirigente del PSOE de Castilla-La Mancha ha ordenado a Sara Simón que rectifique, porque ya sabemos que al PSOE le molesta que las mujeres denuncien y hemos visto recientemente cómo se han tapado denuncias dentro del PSOE".

La secretaria general del PP de Castilla-La Mancha ha aseverado que "la consejera de Igualdad no debería seguir ni un minuto más al frente de su departamento" porque "o ha mentido y debe ser cesada, o dijo la verdad y Page debe ordenar que se denuncien los hechos ante un juzgado".

Agudo ha asegurado que se trata "de un nuevo escándalo que demuestra la descomposición del PSOE de Page en Castilla-La Mancha", por lo que "los castellanomanchegos merecen una explicación y no pueden seguir tolerando que el PSOE se dedique a tapar en lugar de limpiar".