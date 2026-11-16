Reunión de la candidatura del PP Guadalajara con empresarios de la provincia - PP

GUADALAJARA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista del Partido Popular al Congreso de los Diputados por Guadalajara, Itziar Asenjo, junto al presidente provincial del PP y candidato número uno al Senado, Lucas Castillo, y el diputado regional, Nacho Redondo, han mantenido un encuentro con representantes del colectivo de inmobiliarias integrado en CEOE-CEPYME de Guadalajara para conocer las principales dificultades que atraviesa el sector y analizar las medidas necesarias para mejorar el acceso a la vivienda en la provincia.

Durante la reunión, los profesionales inmobiliarios han trasladado su preocupación por la retirada de inmuebles del mercado del alquiler tradicional, la escasez de oferta disponible y la inseguridad jurídica que "está llevando a numerosos propietarios a optar por la venta de sus viviendas o por otras modalidades de arrendamiento".

El sector ha relacionado esta situación con las sucesivas medidas aprobadas por el Gobierno en materia de vivienda tras los últimos decretos, y según el PP consideran que han incrementado la incertidumbre entre los propietarios y dificultado la incorporación de nuevos inmuebles al mercado.

"NO PODEMOS RESIGNARNOS"

Por ello, Itziar Asenjo ha señalado que la vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas de los ciudadanos y ha defendido la necesidad de escuchar a los profesionales que conocen de primera mano la realidad del mercado inmobiliario.

"En Guadalajara tenemos jóvenes que trabajan, que se esfuerzan y que intentan ahorrar, pero que no pueden independizarse porque no encuentran una vivienda a un precio que puedan asumir. Mientras tanto, las políticas del Gobierno de Sánchez no están consiguiendo que aumente la oferta disponible", ha afirmado, ha informado el PP en nota de prensa.