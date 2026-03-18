El PP reclama a la Diputación de Guadalajara la adecuación inmediata del San José o su cesión al Ayuntamiento

El viceportavoz del PP de Guadalajara, Armengol Engonga. - PP

GUADALAJARA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El viceportavoz del PP de Guadalajara, Armengol Engonga, ha reclamado este miércoles a la Diputación que se inicien las obras de adecuación del Polideportivo San José de la capital alcarreña, o bien, se cendan las instalaciones deportivas al Ayuntamiento.

En rueda de prensa, acompañado de la presidenta del Club Rítmica Guadalajara, Mónica Delgado, y de la deportista Aymara Fajardo, Engongoa ha advertido que "más de 500 deportistas se han visto obligados a abandonar el Polideportivo San José, lo que ha sido su casa durante muchos años", y esta situación tiene un responsable claro, "la Diputación Provincial y el Partido Socialista".

Engonga ha recordado que hace un mes, a raíz de la moción que se presentó "desde el Ayuntamiento", el presidente de la Diputación de Guadalajara, José Luis Vega, anunció que iba a invertir 1,4 millones de euros en el Polideportivo San José. "Un mes después, no sabemos absolutamente nada. No hay proyecto, no hay plazos, no hay expediente conocido, en definitiva, no hay ni un solo avance", ha apuntado Engonga.

Una falta de avances que el concejal ha comparado con la labor del Ejecutivo municipal. "Hemos sido capaces de aprobar una modificación de crédito cercana al millón de euros, destinando más de 400.000 euros al proyecto de Aguas Vivas y 420.000 euros a los campos anexos del Escartín, y, además, ayer mismo inaugurábamos la mejora de varias pistas en la Ciudad de la Raqueta. Es decir, en un mes: decisiones, inversión y ejecución", ha declarado Engonga.

El edil ha criticado que la Institución provincial tiene "una única instalación deportiva que mantener, una, el Polideportivo San José, y la tienen cerrada desde hace ocho meses. Ocho meses sin soluciones, ocho meses sin proyecto y ocho meses sin plazos".

Para el concejal, "en Guadalajara ya sabemos lo que pasa cuando gobierna el Partido Socialista. Lo vimos durante los cuatro años de Alberto Rojo como alcalde. Una etapa marcada por la falta de inversión y la desidia en el mantenimiento de las instalaciones deportivas, que ha obligado a este equipo de Gobierno, en solo tres años, a destinar más de 3 millones de euros para ponerlas al día".

El edil ha reivindicado la labor del Ayuntamiento para dar respuesta a la imposibilidad de usar las instalaciones dependientes de Diputación, afirmando que se han "reorganizado horarios, optimizado instalaciones y puesto a disposición de estos clubes todos los recursos municipales posibles para que puedan seguir entrenando".

"Pero es evidente que, con las instalaciones que tiene la ciudad, no podemos sustituir al cien por cien un complejo como el Polideportivo San José. Y esta es la clave; si hoy no están en las condiciones que merecen, no es por falta de esfuerzo del Ayuntamiento, es porque la Diputación mantiene cerrada su instalación, especialmente en disciplinas como la gimnasia rítmica, donde se requieren unas condiciones muy específicas", ha declarado Engongo.

El concejal ha reiterado que "si la Diputación no puede o no sabe gestionar esta instalación, que nos la ceda, porque el Ayuntamiento de Guadalajara ha demostrado que sabe actuar, que sabe invertir y que sabe dar respuesta. Lo que no puede ser es que todo se quede en anuncios. Los deportistas de Guadalajara no pueden esperar más, necesitan soluciones y las necesitan ya.

TESTIMONIOS DE AFECTADAS POR EL CIERRE DEL POLIDEPORTIVO SAN JOSÉ

La presidenta del Club Rítmica Infantado, Mónica Delgado, ha señalado que por parte de la Diputación no han obtenido ninguna noticia nueva y creen que la próxima temporada seguirán en las mismas condiciones.

Delgado ha explicado que esta situación ha afectado tanto a la Escuela de Base como al Club de Competición. "Al tener que trasladarnos fuera de la ciudad, Muchas gimnastas de competición han pasado de entrenar cinco días a la semana a dos o tres, como máximo, porque no tienen la capacidad de desplazarse hasta donde estamos", ha declarado.

Por su parte, la gimnasta Aymara Fajardo ha pedido más información por parte de la Diputación y ha detallado que este deporte necesita instalaciones con mucha altura para poder lanzar los distintos aparatos.

En concreto, Fajardo ha explicado que en su caso no puede ensayar sus directos enteros porque un aparato da en el techo y ha añadido que niñas de cinco años "no pueden volver a las diez y media de la noche a su casa".

Finalmente ha agradecido tanto al Ayuntamiento de Guadalajara todas las gestiones para facilitarles espacio para entrenar, así como al Ayuntamiento de Torija por cederles sus dependencias.