El PP reincide en que el Gobierno de C-LM "recauda más, pero no mejora servicios públicos ni infraestructuras"

La diputada autonómica del Partido Popular de Castilla-La Mancha María Gil. - PP

ALBACETE, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

La diputada autonómica del Partido Popular de Castilla-La Mancha María Gil ha denunciado que en Castilla-La Mancha la presión fiscal es cada vez mayor, y "mientras que Page presume de más de 1.200 millones extra de recaudación, pero que no se traducen en una mejora de los servicios públicos ni de las infraestructuras".

Tras asegurar que el PSOE, con el tándem Page-Sánchez, ha convertido a la región en un "infierno fiscal" donde la gente paga más, pero vive peor, ha insistido en que los dos modelos de gestión económica aúnan "altos impuestos, derroche y descontrol en el gasto",

Gil, que también ha reparado en "los escándalos que afectan al PSOE en los que se habla de sacos con tacos de dinero que entran y salen de la sede socialista de Ferraz y las colocaciones en empresas públicas cobrando sin trabajar", ha reincido en que el balance de los gobiernos socialistas de Page y Sánchez para la región se resume en "más impuestos y más pobreza" para los castellanomanchegos".

Así, en plena campaña de la renta, la diputada de los 'populares' ha recordado que el 34 por ciento de la población de la región está en riesgo de pobreza y exclusión social, nueve puntos por encima de la media nacional; además de incidir en que el 51 por ciento de las familias no llega a fin de mes, contando además con la segunda renta más baja de España, es decir, las familias castellanomanchegas son más pobres que la media del país.

"Unos datos resultado de las políticas socialistas que sufrimos por partida doble, con Sánchez, que ha subido 140 veces los impuestos y cotizaciones; y con Page, que ha hecho lo propio creando nuevos impuestos como el canon del agua y apoyando con sus diputados en el Congreso todas las subidas de Sánchez".

PAGE SIGUE APOYANDO CON SUS DIPUTADOS A SÁNCHEZ

Como ha detallado María Gil, ante esta situación no vale con que Page "se muestre dolido, ya que su actitud es la del no te preocupes, que te voy a seguir apoyando con mis diputados y senadores", que es lo que una y otra vez pasa en cada votación en Congreso, Senado y en las Cortes regionales, "donde pone por delante los intereses del PSOE a los de Castilla-La Mancha".