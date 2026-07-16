PP reprocha a Junta que haya rechazado acuerdo del agua de organizaciones agrarias y PSOE les traslada su apoyo

TOLEDO, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha denunciado que el Gobierno de Emiliano García-Page "ha vuelto a dar la espalda al consenso en materia de agua al vetar" la declaración institucional propuesta por Asaja, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias de Castilla-La Mancha, al tiempo que ha recordado que, cinco años y medio después de su firma, "no se ha cumplido ni una sola coma del Pacto Regional por el Agua".

Núñez ha lamentado que el PSOE "se niegue una vez más a llegar a acuerdos e, incluso, incumpla los que ya firmó", especialmente en una cuestión "tan sensible y decisiva para el presente y el futuro de Castilla-La Mancha como es el agua".

El presidente del PP ha recordado que el Pacto Regional por el Agua fue suscrito en diciembre de 2020 por más de cuarenta entidades vinculadas al sector hídrico, junto al propio Emiliano García-Page y al Partido Popular, con el objetivo de fijar una posición común en defensa de los intereses de la región, ha informado el PP en nota de prensa.

Sin embargo, ha denunciado que, transcurridos más de cinco años desde aquella firma, "el Gobierno de Page no ha desarrollado ninguna de las medidas contempladas en ese acuerdo", entre ellas la auditoría hídrica para conocer los recursos disponibles, el mapa de necesidades de agua de Castilla-La Mancha, el plan de inversiones en regadíos o la prioridad de la cuenca cedente para garantizar el abastecimiento y las necesidades del campo castellanomanchego.

El presidente regional del PP ha explicado que el Grupo Parlamentario Popular manifestó su respaldo al documento en la Junta de Portavoces celebrada el pasado lunes y que incluso remitió nuevamente el texto al Grupo Socialista para facilitar el acuerdo.

"La respuesta del PSOE ha sido el silencio y el veto", ha lamentado.

Para Núñez, resulta "incomprensible" que el Gobierno regional rechace una iniciativa planteada por las principales organizaciones agrarias y cooperativas de la comunidad autónoma, cuyo objetivo era reclamar más inversiones hidráulicas, una mejor planificación y el cumplimiento efectivo del Pacto Regional por el Agua.

"Hoy el PSOE ha dicho no al acuerdo que proponían Asaja, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias y ha vuelto a anteponer sus intereses partidistas al interés general de Castilla-La Mancha", ha afirmado.

PSOE DESTACA SU APOYO

De su lado, la portavoz del grupo socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Ana Isabel Abengózar, ha subrayado el apoyo del grupo parlamentario socialista a las reivindicaciones que en materia de agua han sido remitidas por Asaja y UPA-CLM, al tiempo que ha recriminado la "cobardía" política de PP y Vox, que no defienden los intereses hídricos de la región por no enfrentarse a sus direcciones nacionales de las que son "dependientes totalmente".

En rueda de prensa en el Parlamento autonómico, Abengózar se ha referido a la resolución socialista presentada al debate de este jueves en el pleno de las Cortes relativo a la defensa del agua y de las necesidades presentes y futuras de Castilla-La Mancha en la planificación hidrológica.

En primer lugar, ha querido dejar claro que en este asunto "tan vital e importante para Castilla-La Mancha" es "importantísimo que detrás de una declaración institucional no haya un querer resguardarse en una foto y no dar explicaciones", lo que a su juicio trata de hacer el grupo parlamentario popular "blanqueando su postura" cuando la realidad es que no trabajan por la defensa del agua, ha informado el PSOE en nota de prensa.

"He escuchado al líder del PP en esta región decir que con alegaciones no se riega", ha lamentado la portavoz socialista, quien ha considerado que se trata de una frase "grave y cobarde" y ha reprochado que lo que han hecho es "no trabajar las alegaciones".

Las alegaciones son un trabajo para corregir los desequilibrios territoriales en la gestión del agua, ha expuesto y, en este punto, ha remarcado las más de 100 propuestas en las que ha trabajado el Gobierno regional de la mano del sector, pues sí es "con alegaciones como se corrigen esos desequilibrios", ha afirmado.

"De modo que me parece, insisto una vez más, una cobardía por parte del líder del principal partido de la oposición, que el señor Paco Núñez hoy diga que con alegaciones no se riega", ha aseverado.

Y también "una deslealtad con esta tierra, porque lo que no puede hacer es ocultar su inacción o su incompetencia detrás de la foto de una declaración institucional, algo que el grupo parlamentario socialista, insisto, no va a consentir".

Para Abengózar, el debate en el pleno tiene un principal objetivo y es "ver de qué manera y cómo hemos aportado y trabajado cada uno de los grupos parlamentarios con representación en estas Cortes en la defensa del agua para Castilla-La Mancha".

Ha incidido en que la resolución planteada por los socialistas respalda al Gobierno de Castilla-La Mancha en la defensa de los intereses hídricos de esta región, y ha insistido en "dos puntos muy importantes", el primero de ellos, de apoyo a las reivindicaciones que las organizaciones agrarias, principalmente ASAJA y UPA, han remitido a los grupos parlamentarios y que recoge el grupo parlamentario socialista.

Además, esta resolución "va más allá", ha añadido, ya que insta a PP y Vox en estas Cortes a que "puedan corregir su inacción, que no es otra cosa que incapacidad o sentirse de manos atadas ante sus organizaciones a nivel nacional".

"Les brindamos la oportunidad de que hoy puedan mostrar su apoyo al Gobierno de Castilla-La Mancha en el trabajo realizado mediante esas más de 100 propuestas, que corrijan esa inacción y que muestren el apoyo, ya que no han sido capaces de hacerlo, atados de pies y manos, dependientes totalmente de sus partidos a nivel nacional", ha zanjado.