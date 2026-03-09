PP resta veracidad a PSOE tras la polémica en Quismondo pero no aclara quién escribió la carta en nombre del Consistorio

Archivo - El secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha, Sergio Gutiérrez, en rueda de prensa. - PSOE - Archivo

TOLEDO 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PP en las Cortes de Castilla-La Mancha Juan Antonio Moreno ha salido al paso de las críticas del secretario de Organización del PSOE en la región, Sergio Gutiérrez, en las que pedía a los 'populares' una disculpa por haber escrito una carta en nombre del Ayuntamiento para criticar el canon del agua.

A preguntas de los medios tras una rueda de prensa, se ha limitado a criticar a los periodistas que se han hecho eco del mensaje en redes sociales publicado por el 'número dos' del PSOE de Castilla-La Mancha, al tiempo que ha abundado en que el socialista no tiene credibilidad.

"El PP lamenta que la política de esta región se haga a golpe de 'tweet'. Una persona que ha votado a favor de indultos, de amnistía, a favor de la ley del sí es sí, creo que tiene poco predicamento, excepto el que ustedes le compran y luego le trasladan al ámbito de la difusión pública", ha dicho, para a continuación decir que respeta a los medios de comunicación.

Con todo, insiste en que el canon del agua no era un impuesto de obligado cumplimiento y si está en vigor es por el "afán de los socialistas castellanomanchegos de freír a impuestos". "Un impuesto injusto que se suma a la gran presión fiscal en Castilla-La Mancha".

Repreguntado por la postura del alcalde sobre lo que el PSOE ha denominado un "panfleto" repartido por los buzones de Quismondo bajo el título 'El Ayuntamiento informa' y del que se ha desvinculado el alcalde, Moreno se ha limitado a decir: "Ya hemos dicho todo lo que teníamos que decir. Dar veracidad a todo lo que publica Sergio Gutiérrez... Habrá gente que le tenga fe, pero yo ninguna, la veracidad de su trayectoria política es bastante nula".