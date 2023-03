PP saca pecho por su actuación en la renuncia del alcalde de Villar de Cañas: "Es lo que tiene que hacer un partido"

TOLEDO, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP Castilla-La Mancha, Santiago Serrano, ha presumido de que su partido ha actuado con decisión y con "rapidez" al suspender de militancia al alcalde de Villar de Cañas, José María Sáiz, por sus graves palabras sobre la ministra de Igualdad, Irene Montero.

En una entrevista con Europa Press, el portavoz de los 'populares' castellanomanchegos ha reaccionado de este modo después de que el alcalde de Villar de Cañas haya dado un paso atrás "para no perjudicar ni al pueblo, ni al partido ni al proyecto del Almacén Temporal Centralizado en la localidad conquense" y haya anunciado que no optará a la reelección el próximo 28 de mayo.

"El PP ha actuado ante un hecho que, ya dijimos desde el primer momento, no encajaba y no cuadraba con el ideario de nuestro partido. Actuamos rápidamente y pusimos el caso en conocimiento del Comité de Derechos y de Garantías que ha hecho su trabajo, suspendiéndole de militancia. Ahora, el propio Sáiz ha decidido no concurrir a la próximas elecciones".

"Entendemos que esto es lo que tiene que hacer un partido político cuando se presenta un caso de estas características, a diferencia del alcalde de Valdepeñas. Lejos de ser reprobarle y pedirle explicaciones por sus palabras más que deplorables contra la portavoz del PP, Page y la consejera de Igualdad se dedican a blanquearlo", ha criticado.

Preguntado sobre si son igual de graves las palabras de Sáiz, que dijo que "Irene Montero tiene llagas en la boca de chupársela al coletas", que las del alcalde de Valdepeñas, que llamó "gata flora" a la portavoz del PP en Valdepeñas, Serrano ha lamentado que la actitud d Jesús Martín "se haya convertido en una conducta normalizada en el ámbito de Valdepeñas".