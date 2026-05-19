PP tilda de "vergüenza" la imputación de Zapatero y carga contra socialistas de C-LM porque "algo tendrán que decir"

Archivo - La portavoz del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Alejandra Hernández - PP - Archivo

TOLEDO 19 May. (EUROPA PRESS) -

El PP de Castilla-La Mancha ha tildado de "vergüenza" la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en el marco del 'caso Plus Ultra' señalando que es "el primer presidente del Gobierno de España investigado, imputado por corrupción", apremiando a los socialistas de la región a que "algo tendrán que decir".

La portavoz del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Alejandra Hernández, a preguntas de los medios en rueda de prensa, ha señalado que los delitos por los que se investigan a Zapatero son "blanqueo, organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental", lamentando que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional esté registrando su despacho y el de sus hijas.

Respecto al 'número dos' del PSOE en la región, Sergio Gutiérrez, ha señalado que fue líder de Juventudes Socialistas cuando José Luis Rodríguez Zapatero fue secretario general del PSOE.

"Hoy está silenciado en 'X', hoy no habla, hoy se calla, algo tendrá que decir", ha aseverado Hernández, lamentando que el PSOE "lo único que hace por España es ridiculizarla y dejarla en vergüenza".

Al presidente regional, Emiliano García-Page, le ha dicho "que no se haga el indignado, apoyado en el atril con cara de enfado", y en "lugar de indignación", debe dar "explicaciones reales". "Igual de socialista es Page, que Zapatero, que Pedro Sánchez".