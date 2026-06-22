El PP trasladará al Ministerio de Interior una batería de preguntas sobre la seguridad en la Manchuela conquense

El diputado nacional del Partido Popular Daniel Pérez Osma y el presidente del PP de Cuenca, José Martín-Buro. - EUROPA PRESS

CUENCA, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular ha anunciado en rueda de prensa que han presentado una treintena de preguntas una batería de preguntas al Congreso de los Diputados, dirigidas al Ministerio del Interior y relacionadas con la seguridad en la provincia de Cuenca y, en concreto, en la comarca de la Manchuela.

Desde el Partido Popular consideran que el aumento de la delincuencia es un problema "real" que han comprobado en su ruta por los pueblos, "no son hechos aislados, sino que algo afecta a todos los municipios de la provincia", según ha explicado el presidente de los 'populares' conquenses, José Martín-Buro.

El dirigente ha exigido al Gobierno de España que "dote de medios a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado", después de que "durante las últimas semanas la inquietud se ha extendido en la zona de la Manchuela y miles de ciudadanos se han movilizado para pedir una respuesta de las administraciones", en referencia a las protestas que se han producido en Motilla del Palancar.

"Sin seguridad no hay futuro para nuestros pueblos", ha subrayado Martín-Buro, que ha recordado que esta situación afecta también a la capital conquense, por lo que el Grupo Municipal, presidido por Beatriz Jiménez, han trasladado propuestas como la instalación de sistemas de videovigilancia en la ciudad.

Mientras, el diputado nacional del Partido Popular Daniel Pérez Osma se ha encargado de desglosar las preguntas que han trasladado al Gobierno de España, relacionadas con las denuncias en robos y viviendas en zonas de La Manchuela, el refuerzo de efectivos de la Guardia Civil, medidas contras las bandas itinerantes*".

"Nuestra crítica no va contra la Guardia Civil, sino contra el Gobierno de Pedro Sánchez, que sigue instalado en la autocomplacencia", ha precisado Pérez-Osma. "Necesitamos más medios y que el Gobierno entienda que la seguridad también es una política contra la despoblación", ha añadido el diputado, que también ha pedido un plan específico de seguridad para la Manchuela.

REUNIÓN DE LA COMISIÓN TRANSITORIA

Por otro lado, el presidente del Partido Popular de Cuenca ha informado de que este lunes se reunirá en Ledaña la comisión transitoria de la provincia, en la que se hará un repaso del trabajo de estos meses "y de lo que se va a hacer hasta ahora".

Alcaldes, portavoces y miembros del Partido Popular de toda la provincia se reunirán en este cónclave.