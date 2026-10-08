PP ve lógico aplazar el Debate del Estado de la Región: "Es un balance que no se puede hacer en este momento"

Archivo - El diputado autonómico del PP en las Cortes, Santiago Serrano. - PP C-LM - Archivo

TOLEDO 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PP de Castilla-La Mancha ha afirmado este jueves que el aplazamiento del Debate del Estado de la Región "tiene lógica" ya que se trata de un balance por parte del presidente regional, Emiliano García-Page, "que no se puede hacer en este momento".

Por boca del viceportavoz de Comunicación de los 'populares' castellanomanchegos, Santiago Serrano, el PP cree que se trataría de "una campaña electoral en vivo" de García-Page con "discursos soporíferos" que tienen "difícil encaje con la convocatoria electoral que tenemos en estos momentos".

"Por lo tanto, compartimos que iba a ser un debate que iba a ser complicado celebrar en estas circunstancias y, por supuesto, cuando llegue el momento, pues realizaremos el trabajo que venimos realizando en estos años en una cita muy importante para hablar de la región", ha concluido.