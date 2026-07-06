PP ve "mucho ruido y pocas nueces" en las críticas de Page a Sánchez y le insiste: "Puede terminar con la legislatura"

Archivo - Tania Andicoberry en rueda de prensa. - PP C-LM - Archivo

TOLEDO 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La diputada regional del PP Tania Andicoberry se ha hecho eco de la entrevista del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, en el periódico digital 'El Español' de Castilla-La Mancha. De este modo, la 'popular' ve "mucho ruido y pocas nueces" en las críticas de Page al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y le recuerda que "tiene ocho diputados en el Congreso que podrían terminar la legislatura de Pedro Sánchez mañana mismo, si quisieran".

En rueda de prensa, la dirigente 'popular' ha afirmado que García-Page, en esa entrevista, admitía "un profundo deterioro político y moral" en el Partido Socialista y lo volvía a denunciar --lamenta-- "de forma teatralizada" en esas declaraciones. "Si estamos sufriendo un deterioro profundo político y moral en el Partido Socialista, ¿por qué Emiliano García-Page se niega a actuar contra eso que denuncia?".

Según ha denunciado Andicoberry, "el Gobierno de España está rodeado y asolado por los escándalos, por un ataque a las instituciones del Estado nunca vistas, por la corrupción que le rodea y por un deterioro gravísimo, no solo de lo que tendría que ser un Gobierno, sino también de lo que representa el Partido Socialista".

Sin embargo, ha afeado la portavoz 'popular', García-Page prefiere proteger al Partido Socialista que proteger a Castilla-Mancha y a España porque, según ha incidido, "Emiliano García-Page prefiere proteger a Emiliano García-Page antes que proteger a Castilla-La Mancha y a España".

"Esta es la gran contradicción de Page, que dice mucho pero que hace poco, que marca distancia en las entrevistas y endurece el discurso pero a la hora de actuar no hace absolutamente nada y elige seguir protegiendo al Partido Socialista, elige seguir protegiendo a Pedro Sánchez", algo que, según ha dicho la diputada del PP, "es lo que no entienden los castellanomanchegos y es lo que no les cuadra a la inmensa mayoría de los castellanomanchegos".

A juicio de la dirigente del PP, "hay que sacar al socialismo de España y de Castilla-La Mancha y protagonizar un cambio de ciclo en los territorios que impliquen crecimiento, que implique poner a las personas primero y que impliquen políticas eficaces y eficientes para mejorar la calidad de vida de todos nuestros vecinos".

"Castilla-La Mancha no merece resignación, no merece rutina, no merece inercia, merece trabajo, merece oportunidades, merece futuro, merece ilusión y merece lo que puede ofrecerles el Partido Popular".

Finalmente, ha confiado en que en Castilla-La Mancha el Partido Popular alcanzará los votos suficientes para poder gobernar. "Sin duda estamos trabajando para eso y para conseguir la confianza de los castellanomanchegos".