PP y Vox acusan a Page de incumplir su rebaja fiscal en vivienda para jóvenes y PSOE dice que es retroactiva

El diputado de Vox, David Moreno. - CARMEN TOL2/EUROPA PRESS

TOLEDO, 28 May. (EUROPA PRESS) -

Los grupos parlamentarios del PP y Vox en las Cortes de Castilla-La Mancha han exigido este jueves al Gobierno regional que "dé explicaciones" y compense a los jóvenes "perjudicados" por el anuncio "incumplido" de la rebaja de tipos del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales en la compra de vivienda a partir del 1 de enero de 2026 realizado por el Gobierno regional, ya que consideran que se causó con ello un grave perjuicio económico a los compradores, sumidos en un entorno de inseguridad jurídica, al tiempo que han presentado una batería de propuestas para facilitar el acceso a la vivienda.

De su lado, el PSOE ha defendido la política de vivienda del presidente, Emiliano García-Page, y ha contestado que este jueves el jefe del Ejecutivo autonómico ha anunciado que la rebaja de tipos del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales tendrá carácter retroactivo a fecha de 1 de enero de 2026.

En el transcurso del debate en el pleno de las Cortes regionales, el diputado de Vox, David Moreno, ha lamentado que el Gobierno regional "se ría de los jóvenes con promesas incumplidas", tras constatar, a su juicio, que el anuncio de rebaja de tipos del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales para menores de 36 años del 5% al 3% "no se cumpliera, generando con ello frustración y una mayor carga tributaria". Consecuentemente, ha pedido al Gobierno regional que "dé explicaciones y pague para resarcir a los jóvenes perjudicados por ese anuncio".

"Page es un fraude", ha insistido Moreno, quien además ha criticado el "incumplimiento" de otro anuncio del Ejecutivo autonómico, "que prometió 50.000 viviendas públicas y finalmente no llegó ni a las 1.000". Así, Vox ha presentado unas propuestas que pasan por una "bajada real" de impuestos, la supresión del gasto político "superfluo" y la aplicación del principio de "prioridad nacional" en materia de vivienda para compra, alquiler y seguridad contra la ocupación ilegal, en un contexto en el que muchos jóvenes están en una situación de "precariedad".

PP DENUNCIA INSEGURIDAD JURÍDICA

De su lado, el diputado del Partido Popular, Santiago Serrano, ha lamentado el "fracaso" que ha supuesto la Ley de Vivienda apoyada por los ocho diputados de García-Page en el Congreso, y que ha derivado, a su juicio, en una bajada de la oferta y en una subida de los precios de la vivienda nueva y del alquiler.

Para el Partido Popular, el PSOE se ha desvelado como el "mayor intervencionista" en el mercado y como el "mayor incapaz" frente a las necesidades de ciudadanos y promotores, "controlando el precio, pero no contribuyendo a incrementar la oferta".

Tras recordar que la emancipación juvenil apenas llega al 10% en Castilla-La Mancha y que los jóvenes deben destinar el 60% del salario para la compra o alquiler de vivienda, Serrano ha denunciado que García-Page publicó en las plataformas oficiales una bajada del tipo del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales del 5% al 3% a 1 de enero de 2026, y que finalmente "no fue verdad".

En este sentido ha lamentado que no se facilitara información oficial ni administrativa a los jóvenes compradores, sumidos en un marco de "inseguridad jurídica". En todo caso, tras conocer el anuncio realizado por el presidente autonómico, ha arremetido contra el "completo desastre" de gestión del PSOE, "que se ha visto obligado a anunciar la retroactividad de la rebaja del impuesto tras la denuncia del PP y meses de incertidumbre".

De este modo, el PP ha presentado unas propuestas en las Cortes regionales para que el Gobierno regional "reconozca su error", al tiempo que se insta a aplicar un mecanismo extraordinario de compensación para los jóvenes. El PP también ha presentado una extensa batería de propuestas relativas a la vivienda en el marco de su Plan de Fiscalidad, qué pasarían, entre otras muchas, por deducciones al arrendamiento de viviendas vacías y obras de accesibilidad, bonificaciones en la compra de vivienda, beneficios para las víctimas de violencia de género, la rebaja del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales para menores de 40 años y zonas afectadas por la despoblación, o la rebaja del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados.

PSOE: "PAGE CUMPLE"

Por su parte, el diputado socialista Álvaro Toconar ha defendido la política fiscal y de vivienda de la Junta de Comunidades y ha respondido con el anuncio realizado este jueves por el presidente de Castilla-La Mancha, relativo a la retroactividad a 1 de enero de la rebaja del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales. Tras insistir en que "Page cumple sus promesas", ha acusado a la oposición de "venir a meter ruido y generar incertidumbre entre la población". "Ha tenido que venir a desmentirles el propio presidente de Castilla-La Mancha", ha recalcado.

Toconar ha defendido la "intervención" pública en materia de vivienda como instrumento para proteger a los más desfavorecidos frente a la "ruina" que triplicó los precios en el pasado, y ha respaldado el principio de "justicia fiscal", acusando al Partido Popular de plantear propuestas fiscales que son fruto del "desconocimiento" de la realidad de los castellanomanchegos.

En este sentido ha esgrimido que el Partido Popular "propuso recortar" los fondos para la construcción de viviendas en los Presupuestos Generales de Castilla-La Mancha, entre otras medidas que "no beneficiarían a los castellanomanchegos", por lo que ha pedido al PP que "tenga compasión por la gente de esta tierra".

Del mismo modo ha criticado el principio de "prioridad nacional" de Vox, a quien ha acusado de "pedir el DNI al sediento antes de darle agua" y de "mentir", ya que, ha aseverado, el Gobierno de Castilla-La Mancha tiene construido y asegurado un parque de 18.000 nuevas viviendas, "una cuarta parte de ellas sujetas a algún tipo de protección pública".

Tras el debate, ha tenido lugar la votación de las correspondientes resoluciones de los tres grupos. La de Vox ha sido rechazada con el voto en contra del PSOE y la abstención del PP; mientras que la del PP tampoco ha sido validada, ya que ha contado con el voto negativo de la mayoría socialista; y la del PSOE ha sido la única aprobada tras contar con el voto a favor de los socialistas y la abstención de los dos partidos de la oposición.