PP y Vox piden ampliar plazas para alumnos y jóvenes con discapacidad grave y PSOE habla de un gobierno con alma

El diputado regional del Partido Popular Ignacio Redondo - CORTES C-LM

TOLEDO, 7 May. (EUROPA PRESS) -

El pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha han rechazado con los votos de la mayoría socialista una Proposición no de Ley (PNL) del Partido Popular relativa a la necesidad de plazas educativas, de día y residenciales para alumnado y jóvenes con discapacidad grave, con especial atención a las provincias de Guadalajara y Cuenca. Vox ha votado a favor de esta iniciativa de los 'populares'.

El texto, debatido en el pleno del Parlamento regional, insta al Gobierno regional a poner en marcha, con carácter urgente, una ampliación o flexibilización de la permanencia educativa del alumnado con necesidades educativas especiales del CPEE 'Pedro Solís' de Guadalajara que, al cumplir los 21 años, no disponga todavía de plaza en un recurso alternativo adecuado, articulando para ello la fórmula jurídica, educativa y presupuestaria más adecuada, con el fin de evitar vacíos de atención y garantizar la continuidad de los apoyos en el entorno que ya conocen tanto los alumnos como sus familias.

El PP también insta al Gobierno castellanomanchego a aprobar, antes del inicio del próximo curso, un plan específico de transición a la vida adulta para Guadalajara, con incremento inmediato de plazas de atención diurna y ocupacional para jóvenes con discapacidad grave, incluyendo la ampliación de la capacidad del Cadig 'La Chopera' o la habilitación de un recurso alternativo equivalente, de manera que se absorba la lista de espera existente y se dé cobertura a los alumnos que finalizan su escolarización este año.

Elaborar, en el plazo máximo de seis meses, un mapa regional de necesidades de plazas educativas, de día y residenciales para alumnado y jóvenes con discapacidad grave, con especial atención a las provincias de Guadalajara y Cuenca, al objeto de corregir desequilibrios territoriales, anticipar la demanda futura y planificar los recursos necesarios en Albacete, Ciudad Real y el conjunto de la región, es otra de las peticiones de los 'populares'.

También pide al Gobierno de Emiliano García-Page impulsar la construcción de un nuevo centro o recurso especializado en la provincia de Guadalajara, o la ampliación estructural de los existentes, dotado de los profesionales y servicios necesarios, con el fin de garantizar una respuesta estable a medio y largo plazo, aliviar la sobrecarga que hoy soportan las familias y asegurar una atención continuada, especializada y centrada en la persona.

PP HABLA DE "PRECIPICIO ADMINISTRATIVO"

"Hoy venimos a hablar de jóvenes con una discapacidad grave, que llevan toda una vida sostenidos por profesionales, por rutinas, por tratamientos, por apoyos estables y que, al cumplir los 21 años se asoman a un precipicio administrativo", ha denunciado el diputado regional del Partido Popular Ignacio Redondo.

Estos jóvenes, según ha recordado, pueden permanecer en el centro hasta los 21 años, "pero la realidad es que cuando esta etapa termina", muchos de ellos no tienen un recurso alternativo suficiente, inmediato y adecuado. Y es ahí donde, ha advertido, "aparece el gran cuello de botella".

"El sistema acompaña hasta el último día de escolarización pero, desgraciadamente, no garantiza el día siguiente. Cuando más necesaria es la continuidad, aparece el vacío", censurando el diputado del PP que "la Administración está dejando solas a las familias que llevan años sosteniendo cuidados permanentes, complejos y, además, agotadores".

Cuando una persona con grandes necesidades de apoyo sale "de forma brusca del entorno" en el que ha sido atendida durante años, "no pierde solo una plaza", ha avisado el 'popular', sino que "pierde estabilidad, pierde rutinas, pierde terapias, pierde a un entorno que conoce su forma de comunicarse, sus tiempos, sus apoyos, sus necesidades sanitarias, su conducta adaptativa, lo que afecta a su bienestar, a su salud, a su desarrollo y a su inclusión, pero también afecta y de manera brutal a sus familias".

"Sabemos que la necesidad no desaparece a los 21 años. Lo que desaparece es la cobertura, y esa es la gran injusticia que hoy venimos aquí a denunciar, y que queremos poner una solución, una solución consensuada y una solución entre todos".

VOX DENUNCIA "ENORMES CARENCIAS"

En representación de Vox ha tomado la palabra el parlamentario Iván Sánchez, quien ha asegurado "hoy hablamos de algo mucho más importante y de algo mucho más, no solamente de una cifra, no hablamos de un presupuesto, no hablamos de una propuesta simple, hablamos de familias", que "cada día viven con angustia, porque no saben si sus hijos van a tener o no una plaza adecuada".

"Hablamos de personas dependientes, de personas que necesitan una atención especializada, de familias que están agotadas física, psicológica y económicamente, porque muchas veces sienten que la Administración regional les deja completamente de lado".

La realidad es que en Castilla-La Mancha --ha dicho-- "seguimos teniendo enormes carencias en plazas educativas, en centros ocupacionales, en atención residencial y en recursos para grandes dependientes". Y "la realidad también es que Guadalajara continúa siendo de las provincias más abandonadas por parte de la Junta".

"Hay padres que recorren decenas de kilómetros cada día porque no encuentran una plaza cerca de su casa. Hay familias que viven pendientes para saber si su hijo podrá o no acceder a un centro adecuado. Hay madres que han tenido que dejar de trabajar para cuidar de sus hijos porque la administración no llega. Hay abuelos que están sosteniendo económicamente hogares porque las ayudas o son insuficientes o llegan tarde", ha relatado el diputado de Vox.

"Hablan mucho de inclusión", ha reprochado al Gobierno de Emiliano García-Page, "pero incluir no es ir a hacerse una foto". "Incluir significa garantizar los recursos, garantizar profesionales, garantizar plazas, garantizar dignidad. Y hoy muchas familias sienten justamente lo contrario, sienten abandono".

PSOE Y UN GOBIERNO "CON ALMA"

Por parte del PSOE ha tomado la palabra Juan Antonio Contreras, quien ha cargado contra el PP, a quien ha acusado de "cuando se recortaba", mirar "para otro lado". "Yo no sé si levantó la voz en aquel instante". "Esa humanidad y esa justicia" de la que habla ahora el PP --ha subrayado el socialista, "tienen que ser siempre".

En este punto, ha defendido la labor del Gobierno de Castilla-La Mancha en esta materia, un gobierno "con alma", que ha impulsado determinadas normas, como una ley de protección y apoyo garantizado.

Una ley que viene a garantizar que cuando alguno de los familiares falte y tengan necesidades, la Administración se va a hacer cargo de ellos a través de sus fundaciones tutelares, a través de sus recursos y otro tipo de servicios que se vienen prestando a lo largo y ancho de toda Castilla-La Mancha.

Ha admitido que "hace falta hacer mucho más" y hace falta ampliar los recursos, algo que, ha defendido, viene haciendo el Gobierno de Castilla-La Mancha a lo largo de estos años que viene gobernando.

"En estos momentos tenemos la mayor inversión en políticas de discapacidad en estos 11 años", ha destacado el diputado socialista, quien ha informado de que Castilla-La Mancha cuenta en estos momentos con una red de más de 383 recursos. "No podemos decir que no se está haciendo nada", ha reprochado al PP.

"Sabemos que tenemos que seguir trabajando en la línea que se está trabajando, porque este Gobierno con alma ha puesto las políticas de materia de discapacidad en la agenda", ha abundado Contreras, quien ha apuntado que la red de los centros de atención a discapacidades intelectuales graves "se ha ido ampliando".