PP y Vox piden una igualdad libre de eslóganes y Junta replica: "No hay pancartas, hay dinero para políticas"

- La Consejera De Igualdad, Sara Simón, Interviene En El Pleno De Las Cortes De Castilla-La Mancha. - CORTES/CARMEN TOLDOS

TOLEDO 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Popular y Vox en las Cortes han reclamado a PSOE que la igualdad para las mujeres esté libre de eslóganes, a lo que los socialistas le han respondido que su partido no da lecciones, sino que defiende una sociedad "más justa e igualitaria", mientras que la consejera de Igualdad, Sara Simón, ha defendido que detrás de las medidas impulsadas por la Junta "no hay pancartas, hay dinero para hacer políticas".

La diputada del PP Ana Cantarero, que se ha estrenado en la tribuna de oradores este jueves, ha pedido a los parlamentarios de los dos partidos de la Cámara trabajar juntos por "la igualdad real, eficaz y siempre libre de propaganda".

En su opinión, no se necesitan "debates ideológicos permanentes mientras los problemas reales siguen ahí" ni que la igualdad "se utilice en el campo de batalla", ni tampoco "partidos políticos hipócritas que usan el feminismo pero que después en sus actuaciones y en sus comportamientos tiran por el inodoro esos valores".

En el PP son "abanderados de la defensa de la mujer", y por ello reclaman que puedan "salir a las calles tranquilas, pasear tranquilas, que aquellos que agreden a las mujeres no sigan entre rejas y no estén libremente paseando por las calles".

"Lo que necesitamos las mujeres de Castilla-La Mancha es que nadie se monopolice su defensa. Y lo que necesitamos es un gobierno de la Junta de Comunidades que apueste por nosotras, que nos defienda", ha reiterado.

VOX PIDE SEGURIDAD, NO ESLÓGANES

Por su lado, el diputado de Vox Iván Sánchez ha señalado que "una mujer que vuelve sola a casa por la noche no necesita un eslogan, necesita seguridad". "Necesita saber que las instituciones están garantizando su protección. La igualdad no consiste en negar las diferencias consiste en respetarlas".

Ha acusado al PSOE de liderar "un feminismo de pancarta" y de tener "más golfos dentro de su partido que números la Lotería". "Cuando se rasca un poquito, sale a la superficie que su feminismo, el que ustedes han impulsado, no solo ha servido para construir un entramado político e institucional, también ha servido para aprobar leyes mal diseñadas".

El diputado de Vox ha acusado al PSOE de impulsar "leyes que convierten el hecho de ser mujer en un simple trámite administrativo", y ha señalado que "la mujer no es enemiga del hombre y el hombre no es enemigo de la mujer". "No son adversarios en una batalla ideológica ni en una carrera".

Así, ha considerado que no se ayuda para nada a una mujer "cuando se convierte en una guerra permanente entre sexos", añadiendo que "el mayor daño que se ha hecho a la dignidad de una mujer en los últimos años ha venido precisamente de quienes han querido apropiarse políticamente de su defensa".

PSOE REPROCHA A PP EL ESTATUTO

Por su lado, la diputada del PSOE Rosario García Saco ha recordado al PP que la igualdad busca que hombres y mujeres tengan las mismas oportunidades, una idea que se refleja en la reforma del Estatuto de Autonomía, y que los 'populares' han rechazado, incumpliendo su acuerdo con los socialistas.

"Yo no sé si es que les molesta el feminismo, el término o lo que significa o quizás es que no han entendido nada. El feminismo, que lo utilizan como arma arrojadiza, no es patrimonio de nadie", ha aseverado García Saco.

Ha puesto en valor que el movimiento feminista es el que consiguió, "leyes transformadoras como el derecho al voto femenino, como el aborto libre, como el acceso a las mujeres a la universidad, a la igualdad salarial".

La diputada ha señalado que no es que en su partido sean "los únicos feministas", pero lo llevan en sus estatutos, afirmando que quien no lo es, "se le expulsa".

IGUALDAD DEFIENDE SUS POLÍTICAS

Por su parte, la consejera de Igualdad ha señalado que la diferencia entre el PSOE y el PP es que a este último "se le llena la boca cuando habla de igualdad", y "a la hora de la verdad" no dedican fondos para que estos se plasman en leyes.

Ha recriminado a los 'populares' que compren el discurso "facilón" de Vox con sus referencias a la "ley del sólo sí es sí", una normativa que puede que "naciese con un fallo", un fallo que no se rectificó porque el PP no puso "ningún interés en ello".

"Les servía mejor tener algo con lo que confrontar, y todavía hoy siguen insultando a las mujeres utilizando esta ley", se ha lamentado.

Tras el debate, se han rechazado las propuestas del PP, que pedía asumir con cargo a los presupuestos de la Junta de Comunidades la financiación correspondiente al porcentaje autonómico del Plan Corresponsables, evitando trasladar dicha carga económica a las administraciones locales; y de Vox, que pedía "eliminar aquellas subvenciones destinadas al Instituto de la Mujer financiadas que suponen su utilización de manera difuminada y sin transparencia y abandona las necesidades reales de las mujeres".

La propuesta de los socialistas ha sido la única que ha cristalizado, recogiendo su apuesta por continuar "trabajando de manera coordinada con organizaciones y entidades públicas y privadas de en la promoción e impulso de la igualdad entre mujeres y hombres en los diferentes ámbitos sociales, laboral, educativo y social".