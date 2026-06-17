PP y Vox sacan pecho de tres años de gobierno en Guadalajara y sitúan el cumplimiento del pacto cerca del 90%

Balance de PP y Vox en el Ayuntamiento de Guadalajara. - EUROPA PRESS

GUADALAJARA, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos (PP), y el portavoz de Vox en el Ayuntamiento, Víctor Morejón, han reivindicado este miércoles la gestión realizada durante los tres primeros años del mandato municipal y han defendido la fortaleza del pacto de gobierno entre ambas formaciones, cuyo grado de cumplimiento han situado cerca del 90%.

Coincidiendo con el tercer aniversario de la toma de posesión del actual Ejecutivo municipal, PP y Vox han realizado en el Espacio Tyce un balance conjunto en el que han destacado la transformación experimentada por la ciudad desde 2023 y han mostrado su confianza en la continuidad del proyecto.

"La Guadalajara de hoy es mejor que la de hace tres años", ha afirmado Guarinos, quien ha asegurado que el Gobierno local ha pasado "de la parálisis" a una etapa de "transformación y mejora". La regidora ha defendido que el Consistorio ha logrado revertir la situación económica heredada, pasando "del déficit al superávit", y ha subrayado que la estabilidad financiera permite destinar más recursos a los servicios públicos, las inversiones y la atención a las personas.

Además, ha confirmado que el IBI seguirá congelado también en 2027. En materia política, Guarinos ha asegurado que el acuerdo entre PP y Vox "no solo ha funcionado sino que tiene mucho futuro", al tiempo que ha destacado que Guadalajara cuenta ahora con "más y mejores servicios, más inversión" y una ciudad "cada día más segura".

En la misma línea se ha pronunciado Morejón, quien ha definido el pacto como un ejemplo de estabilidad institucional. "El pacto del PP con Vox ha funcionado y Guadalajara tiene un gobierno sólido, fuerte y con futuro", ha señalado.

Entre los principales logros expuestos por el Ejecutivo local figura la recuperación del Fuerte de San Francisco, escenario elegido para el balance.

Guarinos ha reivindicado la reciente sentencia judicial que obliga a la Junta de Comunidades a cumplir sus compromisos de rehabilitación y ha defendido que los espacios ya recuperados en el complejo han sido impulsados por gobiernos del Partido Popular.

La alcaldesa también ha presumido de los avances en transparencia, con la mejora de la posición de Guadalajara en los rankings nacionales, y de los datos de seguridad ciudadana.

Según ha señalado, la capital alcarreña es actualmente "la capital más segura de Castilla-La Mancha" y la única de la región en la que se han reducido todos los indicadores de delincuencia.

Durante su intervención, Guarinos ha reivindicado además el impulso inversor desarrollado durante el mandato, con actuaciones en todos los barrios de la ciudad y más de 25 millones de euros en obra ejecutada.

Entre otros proyectos, ha citado la recuperación del Plan de Asfalto, las mejoras en centros educativos y sociales, las actuaciones en instalaciones deportivas y la construcción del nuevo Parque de Bomberos, que ha definido como la mayor inversión en seguridad de este mandato.

La regidora también ha puesto el acento en la mejora de los servicios públicos, destacando el refuerzo de la limpieza viaria aunque todavía quede mucho por hacer, la renovación de zonas verdes, las inversiones en áreas infantiles y la futura modernización integral del alumbrado público. Según ha señalado, el objetivo del Gobierno municipal ha sido "invertir en las personas, en los servicios públicos y en la ciudad", tras una etapa en la que, a su juicio, numerosas actuaciones permanecían paralizadas.

ÁMBITO SOCIAL

En el apartado social, Guarinos ha defendido las inversiones realizadas en atención a las personas y ha puesto en valor el convenio suscrito con Cáritas. Frente al balance realizado por el equipo de Gobierno, la alcaldesa ha cargado duramente contra los grupos de la oposición, a los que ha acusado de haber mantenido una actitud "ajena a todo tipo de colaboración".

Según ha dicho, durante estos tres años su actuación ha estado centrada en la "crispación y la confrontación" y no ha aportado propuestas para la ciudad. Entre los asuntos pendientes, Guarinos ha reconocido que mantiene "una espinita clavada" con el desarrollo de Castillejos, un proyecto que considera estratégico para Guadalajara y en el que asegura que el Ayuntamiento continúa trabajando pese a la elevada inversión que requiere.

Por su parte, Morejón ha destacado los avances logrados en materia de turismo, cultura y promoción económica. El portavoz de Vox ha subrayado la obtención de la distinción de Destino Turístico Inteligente, la puesta en marcha de una nueva estrategia de promoción de la ciudad, la recuperación de eventos y la celebración de nuevas iniciativas vinculadas al comercio y al turismo. "Hemos colocado a Guadalajara en el mapa", ha afirmado, defendiendo que los fondos europeos captados durante el mandato ya se están traduciendo en proyectos visibles para los ciudadanos.