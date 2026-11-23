La candidata número 1 por Toledo al Congreso de los Diputados, Milagros Tolón, participa en un encuentro con mayores, en el Restaurante Venta de Aires, a 21 de noviembre de 2026, en Toledo, Castilla-La Mancha (España). Se trata del primer acto de campaña - Juanma Jiménez - Europa Press

TOLEDO 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

PP y Vox llevarán al pleno de Toledo del próximo viernes, 27 de noviembre, dos mociones conjuntas para reprobar la actuación política de Milagros Tolón y exigir su dimisión como ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, "por el arrendamiento de una vivienda de protección oficial de su propiedad durante el periodo en el que continuaba sometida a este régimen".

El portavoz municipal del PP, José Manuel Velasco, ha señalado que las informaciones publicadas sobre este asunto "son de una enorme gravedad política y requieren explicaciones claras y transparentes por parte de quien ha sido alcaldesa de Toledo y hoy ocupa una de las máximas responsabilidades en el Gobierno de España".

En este sentido, ha recordado que, según las informaciones conocidas, "Milagros Tolón adquirió en enero de 1998 una vivienda de protección oficial en Toledo, cuya calificación definitiva se había producido en noviembre de 1997", ha informado el PP en nota de prensa.

"Apenas un año después, habría consultado a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha sobre la posibilidad de alquilarla, después de haber trasladado su residencia a otro domicilio".

Sin embargo, según recoge la moción, "el arrendamiento de esta vivienda habría comenzado en 2012, cuando todavía se encontraba vigente su régimen de protección, cuya finalización estaba prevista para el 27 de noviembre de 2027".

Además, el portavoz popular ha destacado que, según la información recogida en la iniciativa, "el propio Gobierno de Castilla-La Mancha confirmó que no constaban en sus registros administrativos comunicaciones ni autorizaciones posteriores a aquella consulta inicial, ni tampoco el correspondiente visado de los contratos de arrendamiento".

"Estamos hablando de una vivienda protegida, de un instrumento que las administraciones públicas ponen a disposición de quienes tienen mayores dificultades para acceder a una vivienda, precisamente por eso, quienes hemos tenido responsabilidades públicas debemos ser los primeros en dar ejemplo y cumplir las normas", ha manifestado Velasco.

El portavoz municipal ha insistido en que "no estamos ante una cuestión exclusivamente privada, sino ante un asunto que afecta a la ejemplaridad, la transparencia y la responsabilidad que deben exigirse a cualquier representante público, especialmente a quien ha sido alcaldesa de Toledo y ahora es ministra del Gobierno de España".

Asimismo, ha recordado que la normativa autonómica en materia de vivienda protegida establece obligaciones específicas para sus propietarios y contempla como infracción la ausencia de visado de los contratos de arrendamiento cuando este trámite resulte legalmente exigible.

Por ello, Velasco ha considerado que "Milagros Tolón debe ofrecer todas las explicaciones sobre las circunstancias en las que se produjo el alquiler de esta vivienda, aclarar si cumplió con todas las obligaciones que establecía su régimen de protección y asumir las responsabilidades políticas que correspondan, no se puede exigir a los ciudadanos un cumplimiento estricto de las normas y, al mismo tiempo, no ofrecer explicaciones suficientes cuando las dudas afectan a la actuación de quien ha ejercido las máximas responsabilidades institucionales en nuestra ciudad", ha añadido.

PETICIÓN A LA JUNTA

Por otro lado, José Manuel Velasco ha anunciado una segunda moción conjunta para instar al Gobierno de Castilla-La Mancha a incluir en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 2027 una partida nominativa de un millón de euros destinada al Ayuntamiento de Toledo en reconocimiento a su condición de capital regional.

El portavoz del PP ha explicado que Toledo ostenta esta condición desde 1983, cuando se estableció en la ciudad la sede de las Cortes y del Gobierno autonómico, una circunstancia que "constituye un motivo de orgullo para todos los toledanos, pero también supone un esfuerzo económico añadido que no puede seguir recayendo exclusivamente sobre las arcas municipales".

Velasco ha señalado que la presencia de las principales instituciones autonómicas genera diariamente una importante actividad administrativa, política, social y económica, con la llegada de ciudadanos procedentes de toda Castilla-La Mancha que acuden a realizar gestiones, acceder a servicios públicos o desarrollar su actividad profesional.

"Toledo presta servicios no solo a sus vecinos, sino también a miles de ciudadanos de toda la región, y eso tiene un coste en materia de movilidad, limpieza, mantenimiento de espacios públicos, infraestructuras y seguridad que debe ser reconocido y compensado por la administración autonómica", ha explicado.

A ello se suma, según ha recordado, la singularidad de Toledo como Ciudad Patrimonio de la Humanidad, cuyo patrimonio histórico y monumental exige un esfuerzo permanente de conservación y mantenimiento que beneficia al conjunto de Castilla-La Mancha.

En este sentido, Velasco ha subrayado que otras capitales autonómicas, como Palma de Mallorca, Mérida, Santiago de Compostela, Las Palmas de Gran Canaria o Santa Cruz de Tenerife, cuentan con mecanismos específicos de financiación vinculados a su condición de capitales.

También ha citado los ejemplos de Vitoria-Gasteiz y Logroño, que reciben aportaciones mediante convenios de capitalidad, así como Zaragoza, que dispone de un sistema de financiación bilateral con el Gobierno de Aragón, "lo que estamos pidiendo no es ningún privilegio para Toledo, sino un reconocimiento justo de una realidad que otras comunidades autónomas ya contemplan, ser capital regional supone asumir responsabilidades y prestar servicios que van mucho más allá de nuestras competencias estrictamente municipales", ha afirmado.

El portavoz popular ha explicado que, aunque la legislación reconoce la condición de Toledo como capital de Castilla-La Mancha, no establece una asignación presupuestaria anual específica para compensar los gastos derivados de esta circunstancia.

Por ello, la iniciativa plantea que el Gobierno regional incorpore una partida de un millón de euros en sus cuentas de 2027, como primer paso hacia un reconocimiento económico efectivo de la capitalidad, "la capitalidad de Toledo no puede quedarse únicamente en un reconocimiento institucional, tiene que traducirse también en un compromiso económico concreto por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha, porque los toledanos no deben asumir en solitario los gastos que genera prestar servicios al conjunto de la región", ha concluido José Manuel Velasco.