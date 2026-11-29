Fachada exterior del Ayuntamiento de Urda durante las elecciones generales, a 29 de noviembre de 2026, en Urda, Toledo, Castilla-La Mancha (España). Son las primeras votaciones tras el accidente ferroviario del pasado 28 de octubre de 2026 en el que un tr - Juanma Jiménez - Europa Press

TOLEDO 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP ha sido la fuerza más votada este domingo 29 de noviembre en Urda, la localidad toledana que el pasado 28 de octubre sufrió el accidente ferroviario acabó con la vida de 69 personas.

Los 'populares' se siguen manteniendo como primera fuerza en este municipio, bajando solo un 0,14% respecto a las elecciones de 2023; el PSOE, en segunda posición, descienden un 3,5% y Vox, en tercer lugar, aumenta en un 6,61% el número de votos.

Con el cien por cien de votos escrutado, el 38,26 por ciento de los votos han ido a parar al PP (608); el 31,65% se lo ha llevado el PSOE (503) y el 25,48% de ellos han sido para Vox (405).

Frente Amplio ha conseguido el 1,44% de los votos y Se Acabó La Fiesta se ha hecho un 1,19% de los sufragios.

En 2023, en esta localidad toledana el PP consiguió el 38,40% de los votos; el PSOE el 35,05% y Vox el 18,87%.