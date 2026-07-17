Precintada por agua contaminada la Fuente del Royo de Los Palancares (Cuenca)

Fuente del Royo - TURISMO SERRANÍA CUENCA

CUENCA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cuenca ha informado de que se va a proceder, por parte de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible, al precintado y señalización como "agua contaminada" de la Fuente del Royo, ubicada en el Monte de Utilidad Pública 106 'Palancares y Agregados', ubicado en el término municipal de Cuenca.

Fuentes municipales explican que esta decisión es el resultado de una de las analíticas que la Delegación realiza de forma regular en fuentes y espacios de agua de la región. Cuando salen niveles incorrectos, como este caso, se prohíbe el consumo.

Ahora el Gobierno regional analizará las causas, pondrá solución y avisará cuando se solvente el problema. Mientras tanto, desde el Ayuntamiento de Cuenca recuerdan la importancia de extremar las precauciones y no consumir ese agua para evitar intoxicaciones u otras patologías que pudieran derivarse de su uso.