El precio de los coches de segunda mano en C-LM sube un 1,7% en marzo hasta los 12.183 euros, según Ancove

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TOLEDO 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

Castilla-La Mancha registra en marzo una subida interanual del 1,7% de los turismos de segunda mano, con un precio medio de 12.183 euros, según informa la Asociación Nacional de Comerciantes de Vehículos (Ancove).

En contraste, el precio en España ha sido de 13.610 euros, con un incremento del 4,1% en términos anuales.

Si se compara con el mes anterior (febrero de 2026), el precio de los turismos de ocasión crece un 1,1% en la comunidad, mientras que en el conjunto nacional sube un 0,4%.

Los coches más viejos, los que superan los 8 años, se pagaron en Castilla-La Mancha a una media de 10.954 euros en marzo, un 6,6% de incremento interanual. A nivel nacional, el precio en este segmento fue de 10.921 euros, un 5,6% de aumento anualizado.

Respecto al mes anterior, el precio en la comunidad cayó el 2% y en media nacional subió el 5,6%, ha informado Ancove en nota de prensa.

El peso de estos turismos fue del 56,6% sobre el total del mercado de segunda mano, frente al 62,8% nacional.

TOLEDO, ÚNICA PROVINCIA QUE BAJA

Toledo es la única provincia castellanomanchega en la que baja el precio de los usados.

Los turismos usados se encarecieron un 4,1% interanual en España el pasado marzo, hasta 13.610 euros, frente a una inflación que aumentó el 3,3% respecto al mismo mes de 2025, según los datos del INE.

En términos mensuales, sobre febrero de 2026, el precio de los coches de segunda mano asciende el 0,4%.

La mayoría de los coches, debido a su antigüedad, mantiene precios bajos. Así, el 22,2% de los turismos vendidos en el mes se pagó por debajo de los 3.000 euros y el 46,5% tuvo un coste inferior a los 10.000 euros. Tan solo el 6,5% superó los 36.000 euros.

No obstante, el comprador está optando por unidades cada vez más nuevas que no superan los tres años.

Lo que explica que en el mismo mes del año pasado, los coches por debajo de los 10.000 euros, fuesen el 48,3%, casi dos puntos más que este año.

En relación con los turismos de más de 8 años, el precio medio en marzo fue de 10.921 euros, lo que supone un incremento del 5,6% interanual, y un 0,7% mensual comparado con los precios de febrero.

De los 196.841 turismos transferidos este mes, 123.711 superaron los 8 años, el 62,8% del total.

SUBE EN TODAS LAS CCAA

El turismo usado aumentó de precio en todas las comunidades autónomas, con un máximo en del 7,2% en la Comunidad Foral de Navarra y un mínimo del 0,8% registrado en las comunidades de La Rioja y Galicia.

El segmento de los turismos de más edad subió en todas las comunidades autónomas, excepto en La Rioja donde el precio se redujo un 1,7% en términos interanuales.

La mayor alza en los coches más antiguos se ha registrado en la Comunidad de Madrid, el 8,5%.

Ancove insiste en que la incertidumbre legal derivada, primero, de la tardanza en aprobar el Plan Auto+, que ha de sustituir al Moves III en las ayudas a la compra de unidades electrificadas, pero, también, la falta de noticias de un plan de achatarramiento, con ayudas a la motorización de combustión, como adelantó el Gobierno.

Una incertidumbre que se agrava con la escalada en los precios de los combustibles por el conflicto en el estrecho de Ormuz.

En este sentido, Ancove da la bienvenida a las ayudas aprobadas desde el Ejecutivo para reducir la subida, aunque considera la medida muy limitada", comenta Eric Iglesias, presidente de Ancove.