El precio de la vivienda se dispara un 11,6% en el tercer trimestre en C-LM, por debajo de la media nacional del 12,8%

Archivo - La vivienda usada registró un incremento trimestral del 2,8% en Castilla-La Mancha. - EUROPA PRESS - Archivo

TOLEDO, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El precio de la vivienda libre en Castilla-La Mancha se disparó un 11,6% en el tercer trimestre de 2025 en relación al mismo periodo del curso anterior, según el Índice de Precios de Vivienda (IPV) del Instituto Nacional de Estadística (INE) publicado este viernes.

Un aumento de precios aún así por debajo del a media nacional, situada en el 12,8% de aumento en el tercer trimestre.

El incremento del precio de la vivienda en la región cuenta con la particularidad de estar más pronunciado a nivel interanual en la vivienda de nueva construcción, con un 12% de aumento respecto al pasado año.

A pesar de que a nivel nacional el incremento de precio se ha moderado, y en Castilla-La Mancha registra un leve descenso del -0,2%, el aumento acumulado del 7,1% del precio desde el inicio de 2025 arrastra al indicador en la comunidad.

En cuanto a la vivienda de segunda mano, el precio acusó un notable incremento en la región, del 2,8% para situarse a un 11,5% de aumento respecto al mismo periodo de 2024. En lo que va de año, la vivienda usada ha elevado su precio un 11% en Castilla-La Mancha.

RECORD HISTÓRICO DE PRECIOS DE LA VIVIENDA USADA A NIVEL NACIONAL

A nivel nacional, el precio de la vivienda libre se disparó un 12,8% en el tercer trimestre del año en relación al mismo periodo de 2024, registrando así su mayor alza interanual desde el inicio de la serie histórica, en el primer trimestre de 2007, cuando subió un 13,1%, según el Índice de Precios de Vivienda (IPV) del Instituto Nacional de Estadística (INE) publicado este viernes.

Con la subida del tercer trimestre, superior en una décima a la experimentada en el segundo cuarto del año, el precio de la vivienda libre acumula 46 trimestres consecutivos de alzas interanuales.

Según Estadística, el precio de la vivienda nueva subió un 9,7% interanual en el tercer trimestre, 2,4 puntos menos que en el trimestre anterior y su menor ascenso interanual desde el tercer trimestre de 2024, mientras que el precio de la vivienda usada se disparó un 13,4%, tasa seis décimas superior a la del trimestre previo y la más elevada de toda la serie histórica, que arranca en 2007.

Todas las comunidades y las dos ciudades autónomas presentaron en el tercer trimestre tasas interanuales positivas en el precio de la vivienda libre y todas además fueron de dos dígitos.

Las mayores subidas de precios se produjeron en Murcia, con un alza del 15%; Aragón (+14,6%); Ceuta y Melilla (+14,5% en ambos casos); Castilla y León (+14,4%); Madrid (+14,2%), y La Rioja, que elevó sus precios un 14,1% en relación al tercer trimestre del año pasado.

Por su parte, los incrementos más moderados en el precio de la vivienda libre se dieron en Navarra (+10,9%), Cataluña (+11,3%), y País Vasco y Castilla-La Mancha, que registraron en ambos casos un alza del 11,6%.

En tasa trimestral (tercer trimestre sobre segundo trimestre), el precio de la vivienda libre aumentó un 2,9%, tasa 1,1 puntos inferior a la del trimestre anterior y la más moderada desde el cuarto trimestre de 2024.

El precio de la vivienda usada avanzó entre julio y septiembre un 3,3%, nueve décimas menos que en el segundo trimestre, mientras que el precio de la vivienda nueva subió un 0,6%, frente al 2,6% del trimestre anterior.