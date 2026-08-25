Tomelloso ha acogido este martes la celebración de la Mesa de Precios del Melón y la Sandía de la Lonja Agropecuaria Hortofrutícola y Cinegética de Castilla-La Mancha - AY TOMELLOSO

CIUDAD REAL 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los precios del melón se recuperan, aunque todavía no son rentables para los productores, tal y como ha quedado de manifiesto en la Mesa de Precios del Melón y la Sandía de la Lonja Agropecuaria Hortofrutícola y Cinegética de Castilla-La Mancha celebrada este martes en Tomelloso.

Tal y como informa el Consistorio, la sesión, presidida por Antonio Atienza, presidente de la Lonja, ha contado con la participación del concejal de Agricultura del Ayuntamiento de Tomelloso, Jesús Lara, así como del presidente de la Interprofesional del Melón y la Sandía de Castilla-La Mancha, José Ángel Serrano.

Atienza, que ha agradecido al Ayuntamiento de Tomelloso la invitación para celebrar esta jornada, la quinta de la temporada, coincidiendo con las fiestas de la localidad, ha destacado la importancia de acercar la actividad de la Lonja a una ciudad estrechamente vinculada al sector agroalimentario y a la producción de melón.

Las expectativas actuales de la campaña "no son malas", ha afirmado, destacando la mejoría experimentada por el melón después de unas jornadas especialmente complicadas, con precios que llegaron a situarse por debajo de los costes de producción.

También la sandía ha experimentado una evolución favorable, ha señalado el presidente de la lonja, si bien la evolución de las temperaturas en Europa podría influir en el comportamiento del mercado en los próximos días.

En la sesión de este martes, los precios del melón han permanecido sin cambios respecto a la semana anterior y los de la sandía han experimentado un decenso de cuatro céntimos por kilo en las cotizaciones en origen de las de primera categoría.

La Mesa analiza las operaciones realizadas a lo largo de la semana, contrasta la evolución del mercado y extraen unas conclusiones que permiten establecer precios orientativos.

Las lonjas, ha recalcado, no fijan precios, sino que ofrecen referencias sobre las operaciones realizadas que sirven de orientación a agricultores y al conjunto de los operadores del sector.

La Lonja Agropecuaria Hortofrutícola y Cinegética de Castilla-La Mancha reúne a los diferentes agentes vinculados al sector. De ella forman parte la Interprofesional del Melón y la Sandía de Castilla-La Mancha, ASAJA, organizaciones empresariales y de comercio, así como agricultores, productores y operadores comerciales de la región, principalmente de la comarca de La Mancha.