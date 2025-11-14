Los precios vuelven a subir un 2,8% en octubre en C-LM, que encadena cinco meses de incremento

TOLEDO 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Índice de Precios de Consumo (IPC) subió al 2,8% en Castilla-La Mancha en octubre en tasa interanual, una décima por encima de la tasa interanual del mes anterior, según los datos definitivos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con el dato de octubre los precios encadena cinco meses de subidas en Castilla-La Mancha. En términos mensuales, la inflación en la región aumentó un 0,9%, mientras que en lo que va de añola subida llega al 2%.

Donde más subieron los precios en Castilla-La Mancha respecto al mismo mes del año anterior fue en vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, un 7,5% más que en octubre de 2024 (0,2 puntos respecto a la tasa interanual anotada el mes anterior); bebidas alcohólicas y tabaco, un 4,4% más (-0,1 puntos); restaurantes y hoteles, un 4% más (0,6 puntos) y otros bienes y servicios, un 3,6% más (0,2 puntos).

En el lado contrario, dónde más cayeron en tasa interanual los precios fue en vestido y calzado, un -2,5% (-1,4 puntos respecto a la tasa del mes precedente), la única categoría en la que se redujeron.

A nivel nacional, el IPC aumentó un 0,7% en octubre en relación al mes anterior y elevó 0,1 puntos su tasa interanual, hasta el 3,1%.

Al finalizar octubre, las tasas más elevadas de IPC las presentaban Baleares (3,6%), Madrid (3,6%) y Comunitat Valenciana (3,5%). En el lado contrario se situaron Murcia (2,2%), Canarias (2,5%) y Catalunya(2,6%).

Cantabria (+0,4%), Baleares (+0,3%) y Canarias (+0,3%) fueron las comunidades en donde más crecieron los precios en tasa interanual, mientras que Murcia, Galicia y Aragón en donde menos, con retrocesos de un 0,2%, 0,2% y un 0,1%, respectivamente.

