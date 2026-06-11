Los Premios de Arquitectura de Castilla-La Mancha ponen el foco en la accesibilidad y la sostenibilidad

Entrega de los III Premios de Arquitectura de Castilla-La Mancha. - EUROPA PRESS

GUADALAJARA, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

Guadalajara se ha convertido este jueves en el epicentro de la arquitectura regional con la celebración de la gala de entrega de los III Premios de Arquitectura y Urbanismo de Castilla-La Mancha 2024-2025, organizada por el Colegio Oficial de Arquitectos de la región (Coacm), una cita que ha reunido a profesionales, representantes institucionales, universidades y agentes vinculados al sector para reconocer algunas de las mejores obras, proyectos y trayectorias de los últimos años.

El Centro Municipal Integrado Eduardo Guitián ha acogido una ceremonia presentada por la periodista Lorena García, de Antena 3 Noticias, y amenizada por la violinista Elena Mikhailova, en la que la arquitectura ha sido reivindicada como una herramienta capaz de transformar ciudades y pueblos, mejorar la calidad de vida de las personas y responder a retos como la accesibilidad, la vivienda o la sostenibilidad.

La decana del Coacm, la seguntina Elena Guijarro, ha destacado en declaraciones previas a los periodistas la consolidación de unos premios que alcanzan ya su tercera edición "poniendo en valor la arquitectura de Castilla-La Mancha" y ha defendido la importancia de la calidad para contribuir a crear espacios "saludables y accesibles".

Asimismo, ha explicado que los criterios de valoración han evolucionado para incorporar aspectos como la sostenibilidad, la economía circular o el bienestar de los ciudadanos. "Tenemos que pensar en sostenibilidad y circularidad, en hacer edificios que mejoren la vida de las personas y que utilicen medios que no agredan al medio ambiente", ha señalado Guijarro, quien también ha apostado por recuperar materiales de proximidad como la madera por sus ventajas medioambientales.

Durante la atención a medios previa a la gala, el comisionado para la Accesibilidad de Castilla-La Mancha, José Luis Escudero, ha puesto también en valor la colaboración entre el Gobierno regional y el colegio profesional en la elaboración de la futura Ley de Accesibilidad Universal de Castilla-La Mancha.

En este sentido, ha avanzado que los colegios oficiales estarán representados en el futuro Consejo Regional de Accesibilidad Universal y ha defendido que la accesibilidad debe incorporarse desde el diseño inicial de viviendas, edificios y espacios urbanos.

Por su parte, la presidenta de la Demarcación de Guadalajara del Coacm, Patricia García Caballero, ha resaltado que los galardones suponen un reconocimiento al trabajo de arquitectos y arquitectas y ha recordado que "la arquitectura no es algo nuestro, sino de todos nosotros", al formar parte de la vida cotidiana de la ciudadanía.

García Caballero ha subrayado además el protagonismo de Guadalajara en esta edición, con el reconocimiento a la Casa Embarcadero y la concesión de la distinción honorífica a la trayectoria profesional al arquitecto Francisco Javier Solano Rodríguez.

De su lado, para el tercer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Guadalajara, Santiago López Pomeda, la ciudad se ha convertido en esta jornada en "el punto de encuentro del talento y la creatividad del sector" y ha remarcado la importancia de la arquitectura y el urbanismo para construir ciudades más accesibles, seguras y pensadas para las personas.

Desde el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, la directora general de Vivienda y Suelo, Inés Sandoval, ha valorado la vocación de servicio público demostrada por el Coacm y el papel de los arquitectos como aliados imprescindibles para desarrollar las políticas de vivienda.

Asimismo, ha citado la ratificación del nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, dotado con 7.000 millones de euros, y ha defendido la necesidad de contar con profesionales del sector para ejecutar medidas destinadas a ampliar la oferta de vivienda asequible y reforzar la rehabilitación residencial.

La presentadora de la gala, Lorena García, también ha querido destacar la dimensión cultural de la profesión, definiendo la arquitectura como "un legado imborrable" y una huella permanente en las ciudades y pueblos.

La ceremonia ha servido además para reconocer la trayectoria profesional de Francisco Javier Solano Rodríguez, por Guadalajara; Ramón Osma Cantero, por Cuenca; y Diego Peris Sánchez, por Ciudad Real.

Asimismo, el Coacm ha concedido la Distinción de Honor Internacional al arquitecto portugués Álvaro Siza Vieira, Premio Pritzker y una de las figuras más influyentes de la arquitectura contemporánea.

La gala ha concluido consolidando estos premios como el principal escaparate de la arquitectura castellanomanchega y como un espacio de encuentro desde el que reivindicar una profesión cada vez más vinculada a la mejora de los entornos habitados, la inclusión y la sostenibilidad.