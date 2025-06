Preparativos para Bodas y Súper Danés participan el 14 de junio en el XIII Aniversario de 'Mi Chambergo de Entretiempo'

TOLEDO, 8 Jun. (EUROPA PRESSS) -

El blog musical 'Mi Chambergo de Entretiempo' celebra sus trece años siendo uno de los altavoces de las escenas talaverana y toledana con los conciertos de Preparativos para Bodas y Súper Danés el próximo sábado 14 de junio a partir de las 13.30 horas en la céntrica sala madrileña Fotomatón.

Los talaveranos Preparativos para Bodas regresan a la actividad tras tres años de paréntesis sin ofrecer ningún concierto, ni publicar temas nuevos. El ahora trío de rock alternativo formado por Nacho Valentín, Pepe Sánchez y Visu editó su segundo y último LP hasta la fecha '¿Y de qué me sirve a mi decirlo?' en 2016, ha informado el medio en un comunicado remitido a Europa Press.

En su reaparición ofrecerán temas nuevos más otros incluidos en el trabajo mencionado anteriormente y en su debut de 2013 'He dicho que me voy, y me voy'.

Súper Danés darán su primer concierto en la capital en uno de los templos de la música emergente e independiente de la escena nacional, como es el Fotomatón. El cuarteto toledano de noise rock integrado por Juan, David, Nacho y Andrés toma su nombre del plato estrella del desaparecido establecimiento Ñaca-Ñaca, situado en la Plaza de Zocodover.

Un perrito caliente con una salchicha extra grande y cargado de ingredientes y que servía a los músicos como avituallamiento para reponer fuerzas tras una noche de jarana.

El cartel del evento está creado por la diseñadora gráfica bejarana, activista de la conservación de los rótulos y letreros comerciales y colaboradora del blog Rosa López (@carril_conga) y toma la imagen de una de las partes que aún quedan en pie del Puente Romano de Talavera de la Reina.

La obra es un nuevo intento de convertir esta histórica estructura en un icono pop como ya lo hiciera Cecilio en su tema 'Talavera y sus tres puentes' y en la archiconocida 'Que bonita es Talavera' de El Pillo con ese estribillo que ya forma parte de la cultura popular: "Lo han arreglao, lo han arreglao, el puente de Talavera, lo han arreglado. Y que bonito señores que lo han dejao".

El blog musical Mi Chambergo de Entretiempo comenzó su andadura en 2012 y desde entonces ha sido uno de los elementos de divulgación de las escenas toledana y talaverana, junto con otras iniciativas como Monasterio de Cultura, los podcast Rutas Enemigas, Música Envenenada, Sputnik Launch o Reina Sonora o el periodista Roberto Martos, desde Europa Press Castilla-La Mancha.

Además ha colaborado con otros dinamizadores culturales como la Feria del Libro de Talavera de la Reina o la Biblioteca Regional de Castilla-La Mancha. En 2021 editó el libro '¡Tú, veráh! En Talavera hay escena!', que recopilaba entrevistas a bandas y artistas de la Ciudad de la Cerámica publicadas en su espacio 'online'.

También contribuye a divulgar festivales de la provincia de Toledo como el Innovart, de Los Cerralbos o PielaRock, de El Real de San Vicente y a nivel nacional forma parte del jurado del concurso de bandas del B-Side Festival de Molina de Segura, Murcia.