La presa de Rosarito desembalsa 50 metros por segundo

Salida de medio fondo de la presa del Jerte. - CHT

MÉRIDA/TOLEDO 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presa de Rosarito en Oropesa (Toledo) y Candeleda (Ávila) ha comenzado a desembalsar, con un volumen de 50 metros por segundo, con motivo de las precipitaciones de las borrascas registradas durante los últimos días, la situación de los embalses y la previsión meteorológica.

Mientras, la del Jerte en Plasencia ha rebajado su intensidad a 60 metros cúbicos por segundo, con los que se ha desactivado el aviso amarillo por desembalse significativo en esta.

La Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) mantiene activos diez avisos hidrológicos, entre los que se encuentran los de nivel rojo en el río Hurdano, en Nuñomoral, y en el Alagón en Coria, diez menos que en la anterior comunicación realizada la tarde de este pasado miércoles, como consecuencia de las borrascas.

Además de las dos estaciones cacereñas, se ha sumado al nivel rojo la del río Manzanares en Rivas-Vaciamadrid (Madrid). Cabe recordar que este aviso se refiere a situaciones hidrológicas muy peligrosas con probable inundación de zonas habitadas y cortes de vías de comunicación importantes siendo recomendable reforzar las medidas de protección y los bienes expuestos.