La presidenta de la patronal pide más vivienda y mejores infraestructuras para sostener el auge de Guadalajara

La presidenta de la CEOE-Cepyme Guadalajara, Marisol García, en la entrevista concendida a Europa Press. - RAFAEL MARTÍN/EUROPA PRESS

GUADALAJARA, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de CEOE Guadalajara, María Soledad García, ha reclamado mejoras urgentes en infraestructuras, vivienda y gestión administrativa para garantizar el crecimiento económico de la provincia, advirtiendo de que aún "faltan muchas cosas" para consolidar su desarrollo.

Entre las principales demandas, ha señalado el desdoblamiento de la CM-101 y la actuación en el nudo de Cuatro Caminos, cuya situación ha calificado de "dramática", además de una mejora del transporte público, tanto ferroviario como por carretera, para adaptarlo a las necesidades actuales.

En una entrevista a Europa Press, García ha subrayado también el problema de acceso a la vivienda como uno de los principales frenos al crecimiento: "Podemos morir de éxito: podemos tener empresas, pero si no hay vivienda para que las personas se puedan ubicar en esa provincia, pues es un drama".

En este sentido, ha defendido la necesidad de una política inmobiliaria que reduzca cargas de impuestos y facilite especialmente el acceso a los jóvenes, ante la llegada de trabajadores desde Madrid que no encuentran oferta suficiente en Guadalajara.

"Hay mucha gente viniendo a trabajar y necesita vivienda", ha insistido, recordando que se trata de "un derecho reconocido en la Constitución" que debe adaptarse a las necesidades reales de la población.

INFRAESTRUCTURAS Y OPORTUNIDADES

En materia logística, la dirigente empresarial ha destacado el potencial de proyectos como el puerto seco vinculado a Tarragona, y considera la conexión intermodal una "apuesta de futuro" y "una oportunidad" que espera que pronto esté inaugurada y sea un referente para el desarrollo empresarial.

"Todo lo que se establece en Guadalajara son oportunidades para las empresas", ha afirmado, mostrando su confianza en que esta infraestructura se convierta en un referente.

Asimismo, ha defendido la necesidad de reforzar la competitividad del territorio con medidas energéticas "inmediatas" para poder seguir trayendo inversión a Guadalajara, al tiempo que ha reclamado poner en valor la figura del empresario entendiendo que está "muy denostada".

RELACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN

Por último, García ha apostado por una mayor colaboración y menos obstáculos regulatorios. "Necesitamos una administración que funcione, que esté de la mano con nosotros y que no sean trabas permanentes", ha señalado, en referencia expresa al Ministerio de Trabajo.

En su opinión, lo importante es que todos puedan trabajar "en el mismo rumbo", a su juicio, trabajar por el crecimiento y la generación de riqueza, ha concluido.