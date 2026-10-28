El presidente de las Cortes de C-LM, "desolado", expresa su solidaridad con los familiares de las víctimas

Agentes de los Servicios de Emergencias trabajan en el lugar del accidente, a 28 de octubre de 2026, en Urda, Toledo, Castilla-La Mancha (España). - JUANMA JIMÉNEZ / EUROPA PRESS

TOLEDO, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido, se ha mostrado "desolado" ante las noticias que llegan del "terrible accidente ferroviario ocurrido en Urda" ocurrido este miércoles.

A través de un mensaje en su cuenta en la red social X, recogido por Europa Press, Bellido ha mostrado su "solidaridad con los familiares de las víctimas, el deseo de una pronta recuperación a las personas heridas y el apoyo a los servicios de emergencia y sanitarios que actúan en el terreno".