El presidente del PP de C-LM apuesta por bajar impuestos para garantizar que trabajar "merezca la pena"

El presidente del PP, Paco Núñez, en la Romería del Valle. - PP C-LM

TOLEDO 1 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha apostado este 1 de mayo por bajar impuestos para garantizar que trabajar "merezca la pena" y dé las rentas suficientes para unas condiciones de vida "dignas".

De esta forma se ha expresado durante su participación en los actos con motivo de la romería de la Virgen del Valle de Toledo, donde ha estado acompañado por el alcalde de la ciudad, Carlos Velázquez, así como otros cargos locales y municipales de la formación.

Desde allí ha aprovechado para recordar, con motivo del 1 de mayo y la celebración del Día del Trabajador, a todos los que "cada mañana con esfuerzo dedican lo mejor de sí mismos a sacar adelante un empleo".

Núñez ha tenido un recuerdo para los que trabajan por cuenta ajena, pero especialmente de los autónomos, los agricultores y ganaderos o de los propios periodistas, que también "están al pie del cañón" dando cobertura informativa en días festivos, ha informado el PP en nota de prensa.

El presidente de los populares en la región ha reivindicado una oportunidad laboral para las miles de personas en Castilla-La Mancha que quieren seguir trabajando pero no encuentran empleo, así como unas condiciones dignas para que, toda persona que dedica su esfuerzo al trabajo, tenga una recompensa que merezca la pena.

Por ello, Paco Núñez ha afirmado que, para que merezca la pena trabajar deben crearse unas condiciones concretas, y "la alta carga fiscal que sufren los castellanomanchegos provocada por los altos impuestos de los gobiernos autonómico y central, en definitiva, por los gobiernos del PSOE, merman la capacidad de renta de cualquier trabajador".

Y es que, como ha detallado, "tenemos 6.000 euros menos de renta por trabajador que en el conjunto del país, y somos una autonomía de las que mayor esfuerzo fiscal hace, es decir, de las que más impuestos pagan en relación al dinero que gana".

Esto, según ha indicado, "hace que a muchos miles de castellanomanchegos trabajar les suponga no llegar a fin de mes, más de la mitad de las familias no llegan a final de mes, por ello ha apostado por dignificar el trabajo y garantizar unas condiciones de vida dignas".

Para concluir ha reivindicado una mayor rentabilidad para que haya una mayor disponibilidad de consumo y una mayor capacidad de las familias para llegar a final de mes. "Celebremos la fiesta del trabajo, pero hagámoslo con ese carácter reivindicativo de pensar en que ese autónomo, agricultor, ganadero o trabajador por cuenta ajena tiene que tener la capacidad, con su trabajo y esfuerzo, de tener una vida digna".