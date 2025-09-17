El preso acusado de violar a su compañero de celda en Herrera de la Mancha asegura que la relación fue consentida

CIUDAD REAL 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

A.R.C., el interno del Centro Penitenciario de Herrera de la Mancha acusado de violar a su compañero de celda en septiembre de 2022 hasta en dos ocasiones, ha negado los hechos y ha asegurado que se trataron de relaciones consentidas, sin violencia ni amenazas.

Lo ha hecho durante el juicio que se ha celebrado este miércoles en la Audiencia Provincial de Ciudad Real, donde también ha comparecido la víctima a través de videoconferencia.

La víctima ha ratificado la denuncia y ha asegurado que era la primera noche que compartían celda cuando el acusado lo intimidó con una lata rajada de aluminio, le ordenó que se mantuviera quieto y lo agredió sexualmente.

Durante la sesión, la víctima ha añadido que al día siguiente volvió a sufrir otra agresión de carácter sexual.

En la vista han intervenido también los médicos forenses, que han indicado que las lesiones observadas eran compatibles con una agresión sexual, y han detallado que el perjudicado presentaba además un cuadro clínico de ansiedad derivado de los hechos.

La Fiscalía ha mantenido su petición de 17 años y 2 meses de cárcel para el procesado por dos delitos de agresión sexual y uno de trato degradante, con penas accesorias de alejamiento y la obligación de indemnizar a la víctima con 6.000 euros.

Por su parte, la defensa ha solicitado la libre absolución del acusado, insistiendo en que las relaciones fueron consentidas.