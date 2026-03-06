Los presupuestos de Albacete para 2026 contarán con 229 millones, un 10,19% más que el año anterior

Presentación de los presupuestos de Albacete. - AYUNTAMIENTO

ALBACETE 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Albacete, Manuel Serrano, ha puesto en valor el "arduo trabajo" que ha realizado el equipo de Gobierno para elaborar el borrador del proyecto de presupuestos del Ayuntamiento para el ejercicio 2026 que esta mañana ha presentado en rueda de prensa, acompañado por el concejal de Hacienda, Alberto Reina, sobre todo teniendo en cuenta que no existe previsión de ingresos por parte del Estado al seguir un año más sin Presupuestos Generales.

En opinión del alcalde, los presupuestos municipales que hoy se presentan "marcan un antes y un después en la historia económica del Ayuntamiento", ya que alcanzan la cifra récord de 229 millones de euros, 21 millones más que en 2025, lo que supone un incremento del 10,19 por ciento. "Un crecimiento responsable, planificado y con un objetivo claro: mejorar la vida de los albaceteños y de las albaceteñas", tal y como ha asegurado.

Serrano ha recordado que el pasado año, cuando se incorporaron las enmiendas, el presupuesto ascendió a 208 millones de euros y cuando se sumaron los remanentes, fue de 256 millones de euros a 2028. En el caso del presupuesto de 2026, cuenta de salida con 229 millones de euros, pero con los remanentes incorporados alcanzará los 278 millones de euros, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

El alcalde ha asegurado que estos presupuestos "son expansivos y prudentes, ambiciosos y responsables".

En este sentido, ha explicado que por primera vez se pondrá en marcha un Plan de Fomento de la Natalidad, dotado con 200.000 euros, "porque queremos apoyar a las familias, facilitar la conciliación y apostar por el futuro demográfico de nuestra ciudad".

Asimismo, ha anunciado que se reforzará el compromiso del equipo de Gobierno con el acceso a la vivienda a través de un Plan Integral de Vivienda, dotado con 800.000 euros adicionales para ayudas a la rehabilitación, mejora de la accesibilidad y eficiencia energética dirigidas a aquellos albaceteños que adquieran una vivienda.

El alcalde ha puesto una vez más a disposición de la Junta y del Gobierno de España el suelo municipal que precisen para construir nueva vivienda en la ciudad y ha asegurado que además habrá una nueva línea de ayudas dotada con 700.000 euros para los polígonos industriales privados con el fin de ayudarles a financiar actuaciones y proyectos de mejora de sus infraestructuras comunes.

Según ha explicado el alcalde, los presupuestos de 2026 girarán en torno a varios ejes estratégicos sobre los que se vertebrarán todas las políticas municipales de este año.

'ALBACETE SOCIAL, PARTICIPATIVO Y EN IGUALDAD'

En cuanto al primero de los ejes, 'Albacete social, participativo y en igualdad', ha recordado que es un orgullo decir que "somos una de las ciudades de España con mayor gasto social por habitante", alcanzando en 2026 los 141 euros por habitante, 10 euros más que el pasado ejercicio.

En total, ha explicado que destinamos más de 26 millones de euros a Servicios Sociales, lo que representa 13 de cada 100 euros del presupuesto municipal, con un crecimiento del 3,5 por ciento con respecto al 2025, y si sumamos las políticas de empleo que son sociales alcanzaríamos un incremento de entorno al 9 por ciento.

Dentro de esta área, ha explicado que hará más de un millón y medio de euros para ayudas a colectivos que están pasando por momentos de especial dificultad.

Según ha señalado, las políticas de igualdad también serán uno de los grandes ejes con un incremento del 58 por ciento en gastos corrientes de la concejalía de Igualdad, que se suma a los incrementos de 2024 y 2025.

'ALBACETE ACTIVA E INNOVADORA'

En cuanto al segundo de los ejes, 'Albacete activa e innovadora', ha explicado que girará en torno a la generación de oportunidades en nuestra ciudad, apoyando al verdadero motor generador de economía y empleo, como son los empresarios, autónomos y el tejido productivo, especialmente en sectores tan estratégicos para la ciudad como el comercio y la hostelería.

De este modo, el alcalde ha señalado que la partida para empleo y promoción económica supera los 6,1 millones de euros tras un crecimiento del 5 por ciento.

También se reforzará el tejido empresarial con 550.000 euros para el Plan Avanza Empresas, 200.000 en el presupuesto y el resto a través de remanentes; se destinarán 145.000 euros al comercio tradicional; 90.000 euros al convenio de hostelería, que crece casi un 30 por ciento; y se duplicará la cuantía de Marca Albacete hasta los 120.000 euros.

'ALBACETE CULTURAL Y EN MOVIMIENTO'

El tercer eje, 'Albacete cultural y en movimiento' ratifica la apuesta del equipo de Gobierno por la Educación, la Cultura y los Deportes, rozando los 50 millones de euros, tras un incremento del 10 por ciento, "porque creemos firmemente que el desarrollo de una ciudad que no se mide solo en cifras económicas, sino también en oportunidades educativas, en acceso a la cultura y en la promoción de hábitos saludables y deportivos".

Por su parte, la red de bibliotecas crece en un 4 por ciento, hasta los 2,8 millones euros, con un incremento del 32 por ciento para las actividades culturales en las 16 bibliotecas municipales.

En Cultura, ha señalado que el presupuesto sube 1,5 millones, un 10 por ciento, hasta superar los 15 millones de euros.

Para la promoción y celebración de actos culturales, se destinarán cerca de 2 millones de euros.

En Deportes, Manuel Serrano ha explicado que la aportación al IMD crece en 507.000 euros, un 5 por ciento más hasta llegar a los 10,6 millones de euros.

'ALBACETE SOSTENIBLE Y EN VERDE'

El cuarto eje, 'Albacete sostenible y en verde', tendrá más de 45 millones de euros de presupuesto. Un apartado donde se engloban las áreas de movilidad y transporte urbano, que contará como principal novedad con el nuevo contrato del autobús.

En este sentido, el alcalde ha señalado que el Ayuntamiento destinará 6,2 millones de euros para el déficit de tarifa del transporte urbano, un 3,5 por ciento más, lo que permitirá mantener el 50 por ciento de bonificación de todos los bonos transporte aprobados a nivel estatal y del que el Ayuntamiento tiene que asumir el 20 por ciento.

En total, ha explicado que en movilidad se destinarán 4.150.000 euros.

'ALBACETE TRANSFORMADORA Y DE FUTURO'

El último de los grandes ejes es el de 'Albacete transformadora' que, según ha explicado el alcalde, pretende seguir evolucionando hacia una "ciudad moderna y dinámica con una renovación profunda de nuestras infraestructuras", apostando para ello por seguir acometiendo la remodelación de nuestras calles y plazas.

Para la mejora de calles de Albacete se destinarán más de 10 millones de euros con actuaciones como los 500.000 euros para la mejora y adecuación de nuestros parques y jardines, reposición de mobiliario urbano y zonas infantiles; y un millón de euros para acometer obras en las pedanías.

Según ha explicado, los grupos políticos ya cuentan con este anteproyecto, el cual ha sido entregado en la comisión extraordinaria celebrada esta mañana, y hasta el próximo 8 de abril se podrán presentar las enmiendas.

El 9 de abril tendrá lugar una comisión extraordinaria para dictaminarlas y posteriormente se celebrará Junta de Gobierno Local para ver si se aprueba el anteproyecto, estando previsto que se lleve al Pleno el 10 de abril, con reuniones previas con todos los grupos municipales para que puedan enriquecer este documento.