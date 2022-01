Los presupuestos municipales de Toledo salen adelante de manera inicial con los únicos votos a favor del PSOE

TOLEDO, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Toledo ha aprobado este jueves, con los únicos votos a favor del PSOE y de manera inicial, el presupuesto municipal para 2022 que asciende a 115 millones de euros. Han votado en contra PP, Ciudadanos, IU-Podemos y Vox y se ha abstenido el concejal no adscrito.

El concejal de Hacienda, José Pablo Sabrido, ha explicado que el presupuesto va a "potenciar la ciudad que es ya la mejor posicionada en renta per cápita entre las ciudades de Castilla-La Mancha, una ciudad que está saliendo de la crisis con un tremendo impulso y un crecimiento económico y social importante", ha dicho, además de recordar que Toledo registró en los últimos datos de desempleo menos de 4.000 parados generándose 5.000 puestos de trabajo en el periodo comprendido entre mayo de 2020 y diciembre de 2021.

"Estamos ante un presupuesto para el crecimiento y el impulso de la ciudad con el objetivo de garantizar servicios públicos de calidad, unas prestaciones y proyectos de empleo y servicios sociales para que nadie quede atrás, y una promoción de la cultura como fenómeno esencial de la ciudad que es ya referencia universal", ha comentado el edil, para recalcar que las cuentas para 2022 llegan, además, con "un marcado carácter inversor".

Sabrido ha denunciado "la falta de voluntad" del Partido Popular por mejorar las presupuestos municipales de 2022 ya que "ni siquiera estuvieron dispuestos a debatir las enmiendas "levantándose como un resorte" de la Comisión de Hacienda previa a esta sesión plenaria.

"No lo había visto nunca por parte de la oposición", ha añadido.

Para José Pablo Sabrido, el PP solo buscaba "torpedear el presupuesto" y que saliera con "los menores beneficios posibles" si no, no se explica sus trabas en la tramitación ni su enmienda a la totalidad, ha informado el PSOE en nota de prensa.

El concejal del PSOE ha defendido que la ciudad necesita inversiones para seguir creciendo y ha cuestionado las planteadas por los ediles 'populares' con "cantidades tan ridículas" que hacían que los proyectos planteados "dejaran de ser importantes" tal y como los definía el PP.

A este respecto, el concejal de Hacienda ha explicado que el PP se quedó "prácticamente" solo en la votación de sus propuestas de inversiones, para lo que no contó ni con el voto favorable del Grupo Municipal Vox.

EL PP Y LAS CUENTAS "ELECTORALISTAS"

De su lado, el portavoz del PP, Juan José Alcalde, ha afirmado que en el proyecto de presupuestos del Gobierno municipal no hay "compromiso real con el futuro, no hay compromiso real para solucionar los problemas enquistados por los gobiernos socialistas desde hace quince años, ni con las necesidades de los vecinos" y ha valorado que "los toledanos se merecen unos presupuestos que miren al futuro de la ciudad".

El Grupo Municipal Popular se ha posicionado en contra de los

presupuestos para el ejercicio 2022 "que llegan tarde" porque son

"electoralistas, que endeudan a la ciudad y que va a tener que pagar la próxima corporación, que se olvidan de las demandas de los ciudadanos y de las inversiones importantes que llevamos esperando desde que gobierna el PSOE", ha señalado el portavoz.

Además, Alcalde ha apuntado que el documento "se basa en una previsión irreal de ingresos, vincula los recursos de los presupuestos participativos a enajenación de terrenos, una partida que no suele cumplirse, y establece partidas presupuestarias con ingresos muy por encima de lo que finalmente se suele liquidar ejercicio tras ejercicio".

IU-PODEMOS Y SU 'NO' A LOS PRESUPUESTOS

El Grupo Municipal Izquierda Unida-Podemos de Toledo ha votado 'no' a los presupuestos del año 2022 presentado por el Gobierno local debido a que "no cambia nada" el modelo de gestión de los servicios públicos del Ayuntamiento de Toledo que están "privatizados".

"No dimos un cheque en blanco. Dijimos sí a los presupuestos porque se iba a recuperar el servicio de ayuda a domicilio y por dos veces en el año 2021, en el debate de presupuestos y en el debate del estado de la ciudad, se aprobó la recuperación del servicio de ayuda domicilio y no se ha hecho", ha dicho su portavoz, Txema Fernández.