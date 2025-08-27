Previsión meteorológica para este miércoles en Castilla-La Mancha: temperatura máximas en descenso

TOLEDO 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este miércoles, en Castilla-La Mancha, cielo poco nuboso aumentando la nubosidad de evolución durante las horas centrales, más abundantes en las zonas de montaña, que dará lugar a chubascos dispersos o tormentas ocasionales en los sistemas Central e Ibérico por la tarde.

Al principio, intervalos de nubes bajas en el extremo oriental de Albacete que pueden ir acompañados de alguna niebla dispersa en el corredor de Almansa. Por la tarde aumentará la nubosidad alta de noroeste a sureste.

Temperaturas mínimas en aumento en la Mancha y en la Alcarria y con cambios ligeros en el resto, predominando los descensos en las zonas de montaña de la mitad occidental. Temperaturas máximas en descenso, que será más acusado en la mitad occidental. Las temperaturas máximas pueden alcanzar los 36 grados en el campo de Hellín.

Vientos flojos de componente sur que girarán por la mañana a componente oeste y aumentarán a moderados.

Las temperaturas oscilarán entre los 21 y los 35 grados en Albacete, entre los 22 y los 34 en Ciudad Real, entre 22 y 33 grados en Cuenca, entre 22 y 34 grados en Guadalajara y entre 23 y 36 grados en Toledo.