Las primarias ratifican a Maite Pérez como candidata oficial de Podemos a presidir la Junta de Comunidades en 2027

Candidatos de Podemos a las elecciones regionales. - PODEMOS

TOLEDO 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Maite Pérez es oficialmente la candidata de Podemos a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha del próximo 30 de mayo de 2027 tras la publicación de los resultados de las primarias que el partido morado ha venido desarrollando desde el pasado 9 de septiembre y que culminó el pasado domingo 11 de octubre, en las que la candidata ha obtenido el apoyo del 86,36% de la militancia.

A diferencia de primarias pasadas, por primera vez ha sido una "candidatura unitaria" la que ha concurrido, según informa la formación morada en nota de prensa.

"Las personas que me acompañan formamos un equipo comprometido, al servicio de una política abierta, capaz de escuchar los problemas concretos de la gente y transformarlos en propuestas y soluciones reales para nuestra región, personas de a pie que ponen en el centro la defensa de lo público y el cuidado de nuestra tierra, la apuesta por una vivienda accesible, empleos y salarios dignos, así como unos servicios públicos que garanticen derechos básicos y una protección real de nuestro agua y de nuestros pueblos frente a modelos que anteponen el beneficio privado al bienestar colectivo", ha dicho la nueva candidata.

Sobre las personas que acompañan a Maite Pérez se trata de perfiles "muy variados" como es el caso de Mario Gallego, alcalde de Albendiego (Guadalajara); la activista talaverana por los derechos LTGTBIQA+ Angela Zarzoso; Constance Martí, integrante de la PAH en Albacete y activista por el derecho a la vivienda; los activistas por el medio ambiente y los derechos de los animales, Bernd Uwe y Maria Luisa Ruiz, así como Diego Ruiz Figueroa, actual secretario de Agricultura, Ganadería y Producción Sostenible y la antigua coordinadora adjunta, Teresa Zamora Navarro; activistas y voluntarios a favor de las luchas por Palestina y el Sáhara como es el caso del antiguo concejal de Pioz (Guadalajara), Luis Muñoz, y personas jóvenes como el responsable de Vivienda y Secretario de Organización Marcos Isabel, natural de Los Yébenes (Toledo); la secretaria de Feminismos, María Isabel Ruiz; Victor García-Escribano (Rebeldía CLM) y Olga Díaz Cano (profesora).

Desde la formación morada destacan que el próximo 30 de mayo las instituciones de la comunidad "serán de la gente y es que el actual Gobierno de Castilla-La Mancha es similar cualquiera del PP, que se debe a rentistas y especuladores".

PODEMOS, INMERSO EN LAS PRIMARIAS AL CONGRESO Y AL SENADO PARA EL 29N

La publicación de los resultados en las primarias autonómicas también han coincido en el partido morado con las primarias abiertas a la ciudadanía que se están llevando a cabo para la elección de las candidaturas a las Cortes Generales y al Senado de España para las próximas elecciones generales del 29 de noviembre, y que según recoge el calendario publicado se están desarrollando desde el 9 de octubre hasta el próximo 16 de octubre que tendrá lugar la publicación de los resultados.

De esta forma, en la tarde de este martes se publicaron las listas con las personas candidatas al Congreso y Senado y desde este miércoles 14 están abiertas las votaciones en un proceso que, según recoge el calendario publicado, durará hasta mañana 15 de octubre a las 23,59 horas.