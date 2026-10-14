El principal acusado de asesinar a los empresarios de Manzanares lo niega y acusa a dos desconocidos de hacerlo

J.C.V. Niega los dos asesinatos de los empresarios de Manzanares y acusa a dos desconocidos de matarlos - EUROPA PRESS

CIUDAD REAL 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los dos principales acusados por el doble crimen de Manzanares han ofrecido este miércoles versiones enfrentadas sobre aspectos centrales de las dos muertes. El principal acusado, J.C.V., ha negado haber matado a los empresarios J.M.I.F. y J.M.G.B. y ha señalado a dos terceras personas como responsables, mientras G.R.E., acusado como cómplice, ha asegurado que fue manipulado y amenazado para colaborar posteriormente en la ocultación de los cadáveres.

Ambos habían solicitado declarar al final del juicio y este miércoles solo han contestado a las preguntas de sus propios abogados, rechazando responder a Fiscalía, acusaciones particulares y el resto de partes.

J.C.V. ha comenzado negando que atravesara problemas económicos. Ha asegurado que sus negocios "funcionaban bien" y que las deudas conocidas durante el juicio correspondían a sociedades y no a él personalmente. También ha rechazado que la finca de Valdepeñas donde apareció el cadáver de J.M.I.F. se adquiriera para ocultar el cuerpo.

Sobre J.M.I.F., J.C.V. ha confirmado que actuó como intermediario en la venta de una finca a empresarios de La Solana y que el 22 de julio de 2022 lo acompañó para recoger el último pago, de 50.000 euros en efectivo. Después, según su versión, ambos se dirigieron hacia la finca La Mejorada, donde había otro hombre esperando a J.M.I.F.

J.C.V. ha asegurado que se marchó y que, cuando regresó posteriormente, ese desconocido le comunicó que había matado al empresario. Ha afirmado que propuso llamar a la Guardia Civil, pero que aquel hombre se negó y le ofreció una finca si colaboraba. Preguntado directamente por su abogado, ha negado haber matado a J.M.I.F.

J.C.V. sostiene que posteriormente contó a G.R.E. que había habido una pelea y que le entregó los 50.000 euros para colaborar con la ocultación del cuerpo. Según su relato, fue G.R.E. quien decidió trasladar el coche de la víctima hasta Albacete y, al día siguiente, llevar el cadáver hasta la finca donde finalmente apareció.

"Me encuentro aquí merecidamente, porque yo no lo maté, pero el dolor que se ha infligido a la familia sí he tenido yo parte de culpa", ha afirmado.

OTRA TERCERA PERSONA EN EL CASO J.M.G.B.

J.C.V. también ha negado haber matado a J.M.G.B. en 2019. Según ha relatado, ambos comieron juntos y posteriormente acudieron a una nave de Manzanares donde había otro hombre esperando a la víctima.

Allí se habría producido una discusión en la que ese tercero agarró a J.M.G.B. del pecho y este cayó hacia atrás, se golpeó la cabeza y murió accidentalmente.

J.C.V. ha sostenido que el cadáver fue introducido en una cámara frigorífica y que días después recurrió a G.R.E. para hacerlo desaparecer. Ha afirmado además que fue G.R.E. quien decidió descuartizarlo y quien lo hizo. "Lo cortó él. Yo no lo corté, no me atreví a hacerlo", ha declarado, asegurando que le pagó 1.000 euros.

Ni su abogado le ha preguntado ni J.C.V. ha identificado o descrito a las dos terceras personas que ahora sitúa en las respectivas muertes.

G.R.E. NIEGA HABER DESCUARTIZADO EL CUERPO

La versión de G.R.E., acusado como cómplice, ha chocado directamente con la del principal acusado, ya que no ha mencionado en ningún momento la existencia de esas terceras personas a las que J.C.V. atribuye las dos muertes y ha sostenido que su intervención se limitó a colaborar posteriormente en la ocultación de los cuerpos, algo que, según ha dicho, hizo por miedo y bajo las amenazas de J.C.V.

Sobre la muerte de J.M.G.B., ha asegurado que J.C.V. lo llevó a una nave con la excusa de mover muebles y que, cuando llegó, el cadáver ya estaba descuartizado, con varias partes dentro de bolsas y el torso envuelto en una manta.

Ha afirmado que se sintió amenazado y que colaboró por miedo. Según su relato, ayudó a limpiar la nave y posteriormente ambos trasladaron los restos. El torso fue quemado en una chimenea y las bolsas fueron arrojadas a un pozo.

G.R.E. se ha emocionado durante esta parte de su declaración y ha reconocido que no informó entonces a la Guardia Civil. "Yo no participé en la muerte de ninguna de estas dos personas", ha insistido.

VERSIONES OPUESTAS TAMBIÉN SOBRE J.M.I.F.

Sobre la muerte de J.M.I.F., G.R.E. ha declarado que J.C.V. lo llamó a las 9.15 horas del día de la desaparición, le pidió que dejara su teléfono en casa y le indicó que trasladara un coche hasta Albacete, sin decirle que pertenecía a J.M.I.F.

Al día siguiente, según su versión, J.C.V. lo llevó hasta una finca donde encontró el cadáver de J.M.I.F. cubierto con una manta. G.R.E. ha reconocido que posteriormente ayudó a trasladar el cuerpo y a arrojarlo a un pozo, aunque ha insistido en que no participó en la muerte.

Este relato contradice el de J.C.V., que sostiene que G.R.E. actuó por iniciativa propia tanto con el coche como posteriormente con el cuerpo.

G.R.E. ha pedido disculpas a las familias y ha lamentado no haber denunciado lo sucedido tras la primera muerte. "Por lo menos, podríamos haber parado la muerte de Isla", ha señalado.

La vista continuará este jueves con las conclusiones finales de la Fiscalía, las acusaciones particulares y las defensas.

Una vez concluyan sus informes, el magistrado entregará al jurado popular el objeto del veredicto, con los hechos sobre los que deberá pronunciarse, y sus nueve miembros se retirarán a deliberar para determinar si consideran probada o no la participación de cada uno de los acusados y, en su caso, en qué grado.

La Fiscalía pide 46 años de prisión para J.C.V., al que considera autor de los dos asesinatos, y 19 años para G.R.E., al que acusa como cómplice en ambos casos y aplica la atenuante de confesión por su posterior colaboración con los investigadores.