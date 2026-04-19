El Principito, segunda librería víctima de un robo en menos de una semana en Cuenca

Robo en la Librería El Principito en Cuenca - LIBRERÍA EL PRINCIPITO

CUENCA 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Principito de Cuenca es la segunda librería que, en menos de una semana, ha sufrido un robo en la capital conquense.

La librería de la calle Cristóbal Halffter ha compartido en sus redes sociales la imagen de su escaparate roto y la "desolación" por este acto delictivo que se produce a pocos días de la celebración del Día del Libro.

"Tan cerca de un día tan bonito viene alguien a quitarnos la ilusión, a destrozar nuestros sueños y nos hace plantear de verdad, si es mejor dejarlo, abandonar este viaje y buscar un nuevo camino. Ahora mismo solo tenemos ganas de llorar y nuestra alma se llena de indignación e incomprensión", ha lamentado el establecimiento.

Desde El Principito dan las gracias a vecinos, "que han sido unos ángeles para nosotros" y a la Policía Nacional por acudir tan rápido.

Los hechos ocurren apenas cuatro días después de que la librería Promesas de Papel, de la calle Escultor Janete de Cuenca, sufriera también un robo tras la rotura de una tapa de alcantarilla, un objeto que también podría haberse utilizado en el asalto a El Principito y que también se utilizó en un intento de robo en un vehículo denunciado esta semana por la Policía Local de Cuenca.