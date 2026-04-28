Prisión provisional y sin fianza para el presunto detenido por intentar retener a una menor en Fuensalida

Archivo - Coche de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL - Archivo

TOLEDO 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Torrijos, en funciones de guardia, ha decretado prisión provisional comunicada y sin fianza para el varón detenido por intentar retener a una menor en Fuensalida. Se le imputa de manera provisional un presunto delito de tentativa de detención ilegal.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, que informa que el detenido en el municipio toledano fue puesto a disposición judicial el pasado 22 de abril.

Para el caso de que se modifique la situación de prisión preventiva, se han establecido las siguientes medidas cautelares: prohibición de entrar y/o estar en la localidad de Fuensalida; prohibición de comunicación con respecto a la menor; retirada del pasaporte; prohibición de salida del territorio nacional; y obligación de comparecencia ante el juzgado una vez a la semana.

Los hechos, según informó el Consistorio de Fuensalida en sus redes, ocurrieron la mañana del domingo 19 de abril, en las inmediaciones del Estadio Municipal de Fútbol.

Desde el Ayuntamiento destacaron que, gracias a la rápida y acertada actuación de la menor, así como a la colaboración ciudadana, se pudo alertar rápidamente a las autoridades, y que la intervención de la Policía Local y la Guardia Civil permitió la inmediata detención del presunto autor de los hechos.

No obstante, desde el Consistorio trasladaron un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía, destacando "la eficacia de los cuerpos de seguridad, la importancia de la colaboración vecinal ante situaciones de emergencia y el deseo de firmeza en las actuaciones judiciales".