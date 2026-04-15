Prisión provisional para uno de los tres detenidos por su relación con la muerte de un hombre en Hellín

Vista de los juzgados de Hellín en Google Street View.
Vista de los juzgados de Hellín en Google Street View. - GOOGLE
Europa Press Castilla-La Mancha
Publicado: miércoles, 15 abril 2026 18:55
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ALBACETE, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

Tres personas han pasado este miércoles a disposición judicial por su relación con la muerte de un hombre en Hellín la noche del pasado sábado, 11 de abril, en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Primera Instancia de Hellín, plaza número 3, en funciones de guardia, según han informado fuentes judiciales a Europa Press.

El magistrado ha decretado para uno de ellos, la primera persona que fue detenida el domingo, prisión provisional comunicada y sin fianza, mientras que en el caso de los otros dos se ha decretado libertad provisional con la medida cautelar de obligación de comparecencia en sede judicial una vez a la semana.

A los tres investigados se les imputa de manera provisional como presuntos autores/cómplices de un delito de homicidio, imputación que es provisional y que se tendrá que concretar a lo largo de la investigación judicial, así como su grado de participación en los hechos.

Será la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Hellín, plaza número 2, la que se encargue de la instrucción del procedimiento judicial, por ser competente por fecha de hechos.

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