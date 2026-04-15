Prisión provisional para uno de los tres detenidos por su relación con la muerte de un hombre en Hellín

Vista de los juzgados de Hellín en Google Street View. - GOOGLE

ALBACETE, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

Tres personas han pasado este miércoles a disposición judicial por su relación con la muerte de un hombre en Hellín la noche del pasado sábado, 11 de abril, en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Primera Instancia de Hellín, plaza número 3, en funciones de guardia, según han informado fuentes judiciales a Europa Press.

El magistrado ha decretado para uno de ellos, la primera persona que fue detenida el domingo, prisión provisional comunicada y sin fianza, mientras que en el caso de los otros dos se ha decretado libertad provisional con la medida cautelar de obligación de comparecencia en sede judicial una vez a la semana.

A los tres investigados se les imputa de manera provisional como presuntos autores/cómplices de un delito de homicidio, imputación que es provisional y que se tendrá que concretar a lo largo de la investigación judicial, así como su grado de participación en los hechos.

Será la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Hellín, plaza número 2, la que se encargue de la instrucción del procedimiento judicial, por ser competente por fecha de hechos.