La producción industrial sube un 7,2% en agosto en Castilla-La Mancha, 5,6 puntos más que la media nacional

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TOLEDO, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Índice General de Producción Industrial (IPI) ha aumentado un 7,2% interanual el pasado mes de agosto en Castilla-La Mancha, 5,6 puntos más que la media nacional, que se ha incrementado un 1,6%, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). La producción industrial continúa así un mes más en cifras positivas en Castilla-La Mancha y encadena cinco meses de crecimiento.

La tasa anual de la producción industrial crece en once comunidades autónomas y se reduce en otras 6. Navarra (+12,7%), Murcia (+10,6%) y Andalucía (+7,8%) fueron las que experimentaron mayores incrementos, mientras que en el lado contrario se sitúan Extremadura, Cataluña y Cantabria con retrocesos de un 7,9%, 4,7% y un 3,2%, respectivamente.

En lo que va de año la producción industrial en Castilla-La Mancha ha crecido un 1,6%, frente a un incremento del 1,4% de la media nacional.

Por destino económico, los bienes de consumo en su conjunto subieron en la región un 9% con un descenso del 15,4%en el caso de los duraderos y un 10,7% más para los no duraderos. En cuanto al resto, los bienes de equipo aumentaron un 2,4%;, los bienes intermedios anotaron un 16,3% más y los de la energía, un 3,3% más.

(Habrá ampliación)