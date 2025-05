El profesor de UCLM Manuel Andrés Rodrigo recibe la distinción honorífica de la Sociedad Internacional de Electroquímica

TOLEDO 5 May. (EUROPA PRESS) -

El catedrático en Ingeniería Química de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) Manuel Andrés Rodrigo Rodrigo ha sido nombrado Fellow 2025 por la Sociedad Internacional de Electroquímica (ISE), la más alta distinción honorífica que la organización otorga en reconocimiento "a su contribución científica y técnica en el campo de la electroquímica y a sus destacados logros científicos".

Junto al profesor de la UCLM Manuel Rodrigo, la Sociedad Internacional de Electroquímica ha distinguido como miembro destacado 2025 a los investigadores Gerardine Botte, de la Texas Tech University (Estado Unidos); David Wilkinson, de la University of British Columbia (Canadá); Lin Zhuang, de la Wuhan University (China); y Beatriz Roldan Cuenya, del Fritz-Haber Institute of the Max Planck Society (Alemania).

Esta distinción está limitada a un grupo muy selecto de investigadores/as que hayan demostrado una contribución relevante, muy por encima de la media.

La ISE, en el comunicado remitido a Manuel Rodrigo, expresa su convicción de "contar con su ayuda en su misión: el avance de la ciencia electroquímica y el desarrollo de la tecnología electroquímica".

Asimismo, la ISE expone que la "investigación, liderazgo y servicio" de los nuevos fellows a la comunidad electroquímica son "una inspiración para todos nosotros".

Manuel Andrés Rodrigo Rodrigo es en la actualidad decano de la Facultad de Ciencias y Tecnologías Químicas en el Campus de Ciudad Real, centro en el que imparte docencia, ha informado la UCLM en nota de prensa.

Su investigación se centra en materia de aplicaciones medioambientales y energéticas de la tecnología electroquímica, incluyendo la descontaminación de suelos y aguas, el almacenamiento energético por medio de tecnología de hidrógeno, y temas novedosos como los nuevos desarrollos en materia de electro-refinería, que permitirán transformar, en el contexto de economía circular, los residuos en materias primas valiosas con las que ayudar a mejorar la sostenibilidad del planeta.

Además, Rodrigo Rodrigo es miembro del grupo de investigación Tecnología Química y Ambiental (Tequima) de la UCLM en la sección del Laboratorio de Ingeniería Electroquímica y Ambiental.

Este laboratorio está reconocido como uno de los mejores a nivel mundial en la tecnología, y atrae cada año a decenas de investigadores de distintas partes del mundo para realizar estancias pre y postdoctorales, desarrollando en estos momentos cuatro proyectos europeos de forma simultánea.

Recientemente, ha sido elegido miembro de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y ha recibido la Medalla a la Excelencia en I+D+i de los Congresos Iberoamericanos de Ingeniería Química.

La Sociedad Internacional de Electroquímica fue fundada en 1949. Cuenta con más de 3000 miembros procedentes de más de 70 países y están organizados en más de 40 secciones regionales.

Entre sus objetivos está avanzar en la ciencia y la tecnología electroquímica, difundir el conocimiento científico y tecnológico, promover la cooperación internacional en electroquímica y mantener un alto nivel profesional entre sus miembros.