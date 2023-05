El programa de radio Música Envenenada vuelve a reunir este domingo a la escena musical talaverana en la Feria del Libro

TOLEDO, 31 May. (EUROPA PRESS) -

Representantes de la escena musical talaverana volverán a reunirse por segundo año consecutivo en la Feria del Libro de la ciudad de la cerámica durante la grabación de un programa especial del espacio radiofónico Música Envenenada, que tendrá lugar el próximo domingo 4 de junio a las 13.00 horas en la carpa instalada en los Jardines de El Prado.

El magazine dirigido y presentado por Samu Sobrino estará dedicado íntegramente a libros de temática musical, que serán comentados por músicos, djs, promotores y periodistas talaveranos, ha informado Mi Chambergo de Entretiempo en nota de prensa.

Los títulos que protagonizarán el evento son 'La venganza de las punks', de Vivian Goldman y publicado por Contra. Este recorrido en clave femenina por la historia del punk será comentado por la docente e integrante del colectivo Monasterio de Cultura, Merche Mirón. '¡Bacalao!', también editado por Contra y firmado por Luis Costa, ha sido la obra elegida por el promotor y dj Julio Mogwai que aborda todo lo que rodeó a la música de baile en Valencia entre 1980 y 1995.

'I Was Britpopped: The A-Z of Britpop', de Tom Boniface-Webb y Jenny Natasha y editado por Valley Press es un singular diccionario con el que conocer a todos los protagonistas que reinaron en el pop británico durante la década de los 90. Su valedora será la bookstagrammer @viva_leer, una apasionada de la música e insaciable lectora que un día tuvo la feliz idea de unir ambas aficiones y comentar libros de música en su perfil de Instagram, además de colaborar en Música Envenenada y Mi Chambergo de Entretiempo.

'Memorias de un spaghetti que quiso ser 'batera'', del talaverano Miguel Serrano será presentado por Rubén González, uno de los responsables del blog Mi Chambergo de Entretiempo, acompañado por el autor. Serrano narra en esta autobiografía su trayectoria vital y musical a través de las bandas que ha formado como Sonámbulos, Aeroflot o TV Explosion.

Por su parte, Samu Sobrino reseñará 'Al final siempre ganan los monstruos', de Juan Manuel López 'Juarma' y editado por Blackie Books. Una novela protagonizada por treintañeros y su existencia en la localidad ficticia de Villa de la Fuente marcada por las drogas, atracos chapuceros, li*os en el trabajo y en el amor, mentiras y PlayStation.

A este título le ha seguido 'Punki' también publicada por Blackie Books y de nuevo con Villa de la Fuente como marco de la historia de amor de Álex y Paula que comparten casetes y sueñan con huir de un pueblo invadido por lo feo, la desgracia y lo doloroso.

Este evento supone la segunda participación de Música Envenenada y Mi Chambergo en la Feria del Libro de Talavera, cuya presente edición se desarrollará del 2 al 11 de junio en los Jardines de El Prado. El pasado año los dos medios musicales se unieron para dar a conocer en otro programa especial la publicación '¡Tú veráh! En Talavera hay escena', que recogía las entrevistas y artículos compartidos en dicho blog dedicados a bandas, colectivos y djs talaveranos con el objetivo de reivindicar a la escena musical de la Ciudad de la Cerámica.

La edición número 35 de la Feria del Libro de Talavera de la Reina contará con cerca de 30 actividades y con la participación, entre otros autores, de Julio Llamazares, que presentará su novela 'Vagalume'; Noemí Trujillo y Lorenzo Silva, que mantendrán un debate sobre 'Hablamos del canon. Novela negra del siglo XXI'; o Víctor del Árbol, que presentará su último libro 'Nadie en esta tierra'.

El público infantil podrá disfrutar de la presentación de los últimos libros de Sagrario Pinto, recomendados para niñas y niños a partir de siete años; cuentacuentos y presentación de libros de David López; o de una yincana lectora y cuentacuentos y juegos con Lola Núñez; así como también habrá actividades de las bebetecas.