El programa 'Vive tu Espacio' arranca este sábado con 30 actividades para conocer espacios naturales de C-LM

Programa 'Vive tu Espacio'. - JCCM

TOLEDO 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Consejería de Desarrollo Sostenible, pondrá en marcha el próximo sábado 4 de julio una nueva edición del programa 'Vive tu Espacio', una iniciativa de educación ambiental que permitirá a la ciudadanía disfrutar durante los meses de julio, agosto y septiembre de más de una treintena de actividades gratuitas en los espacios naturales protegidos de la región.

La programación incluye rutas interpretativas, talleres ambientales, observación astronómica, actividades de senderismo, experiencias de vivac, iniciativas relacionadas con la fauna y la flora, la berrea, así como propuestas de bienestar y naturaleza, diseñadas para acercar a la población a los valores naturales, culturales y paisajísticos de Castilla-La Mancha, según ha informado la Junta por nota de prensa.

Las actividades se desarrollarán en los siete parques naturales de Castilla-La Mancha -Alto Tajo, Barranco del Río Dulce, Sierra Norte, Serranía de Cuenca, Calares del Mundo y de la Sima, Valle de Alcudia y Sierra Madrona y Lagunas de Ruidera- además de otros enclaves de especial interés, como el Monumento Natural de las Barrancas de Burujón.

La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, ha destacado que este programa tiene como objetivo acercar los espacios naturales protegidos a la ciudadanía de una forma participativa y educativa. En este sentido, ha señalado que "queremos que tanto las familias como quienes optan por un turismo de naturaleza de calidad puedan conocer nuestros espacios naturales protegidos de una manera lúdica y didáctica, al tiempo que concienciamos a los visitantes de la importancia de conservar la rica biodiversidad que albergan".

Asimismo, Gómez ha subrayado que la programación estival incorpora actividades novedosas y experiencias para todos los públicos, fomentando el disfrute responsable del entorno natural y contribuyendo a fortalecer la sensibilización ambiental entre residentes y visitantes.

Todas las actividades son gratuitas, aunque requieren inscripción previa, y forman parte de la Estrategia regional de Educación Ambiental destinada a promover el conocimiento, la conservación y el uso sostenible del patrimonio natural de Castilla-La Mancha. La programación completa puede consultarse en el portal de Medio Natural de Castilla-La Mancha.

ACTIVIDADES EN LA NATURALEZA PARA TODOS LOS GUSTOS

La programación recorrerá los espacios naturales protegidos más emblemáticos de la región. En el Parque Natural del Alto Tajo destacan las actividades de observación astronómica y la proyección conmemorativa del 25º aniversario del espacio protegido en Orea; en el Barranco del Río Dulce se ha programado una experiencia de vivac y ruta al atardecer en Aragosa, además de talleres astronómicos en Pelegrina; en la Sierra Norte de Guadalajara sobresale la actividad Geología del Parque Natural en Cogolludo y diversas observaciones del cielo nocturno en el entorno de Alto Rey.

El Parque Natural de la Serranía de Cuenca acogerá iniciativas como el taller familiar Los bichillos de Lagunillos y la actividad En busca de las estrellas, en Las Majadas. Por su parte, en los Calares del Mundo y de la Sima se desarrollarán propuestas como Plantas y usos populares en Yeste y el taller Murciélagos de Calares en Riópar.

En el Valle de Alcudia y Sierra Madrona se podrá participar en la ruta temática Romanos, volcanes y estrellas y en talleres ambientales en Solana del Pino, mientras que, en las Lagunas de Ruidera, se ofrecerá actividades como Historias al atardecer, rutas inclusivas y jornadas de senderismo en contacto con la naturaleza. Además, el Monumento Natural de Las Barrancas de Burujón también formará parte de esta programación estival.

'EXPLORA TU ESPACIO' SIGUE PARA LAS ASOCIACIONES Y COLECTIVOS

Además, la Consejería de Desarrollo Sostenible continuará impulsando durante este trimestre el programa 'Explora tu Espacio', para asociaciones y colectivos a través de actividades de educación ambiental adaptadas a diferentes edades y perfiles.

El programa para centros educativos retomará su actividad a partir de septiembre, reforzando la labor de sensibilización y divulgación que se desarrolla durante todo el año en la Red de Áreas Protegidas.

Asimismo, se seguirá desarrollando la actividad 'Del Centro al Sendero', una propuesta que combina la visita guiada a los centros de interpretación y centros de visitantes con recorridos interpretativos por el entorno natural.

Esta iniciativa permite a los participantes conocer de primera mano los valores ambientales, culturales y paisajísticos de cada espacio protegido, acompañados por personal especializado que facilita una experiencia educativa y participativa.