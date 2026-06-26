La programación de 'Otoño 2026' de la Red de Artes Escénicas llevará 486 espectáculos a 94 muninipios de la región

Presentación de la programación de 'Otoño 2026' de la Red de Artes Escénicas. - JCCM

TOLEDO 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La nueva programación de 'Otoño 2026' de la Red de Artes Escénicas y Musicales, que se desarrollará entre el 1 de julio y el 6 de enero de 2027 y contará con la participación de 94 ayuntamientos, ofrece un catálogo con 203 espectáculos seleccionados entre las 777 propuestas presentadas, distribuidos en 107 de teatro, 59 de música, 18 de danza y 19 de circo.

Además, contempla un total de 486 actuaciones en 94 municipios, lo que supone un incremento de 29 representaciones respecto a la temporada de otoño de 2025.

Así lo ha indicado la viceconsejera de Cultura y Deportes, Carmen Teresa Olmedo, que durante la presentación de la programación, ha destacado que vuelve a poner el foco en el apoyo a la creación regional.

Más de la mitad de los espectáculos seleccionados, un total de 105, pertenecen a compañías de Castilla-La Mancha, mientras que 68 de las 107 compañías participantes son castellanomanchegas. Asimismo, 82 de los 121 espectáculos diferentes programados han sido producidos por compañías de la Comunidad Autónoma.

Carmen Teresa Olemdo ha comentado que la inversión destinada a esta temporada asciende a más de 800.000 euros, superando en más de 104.000 euros la cuantía de la programación de otoño del año anterior.

LAS PROPUESTAS MÁS DESTACADAS

Entre los espectáculos más destacados de la temporada sobresalen algunas de las propuestas más reconocidas del panorama escénico nacional. En el ámbito del circo contemporáneo figuran montajes como 'Gigante de Luz', de Artyko; 'Farra', de Lucas Escobedo; y 'Cateura', de Alas Circo Teatro, tres producciones que combinan acrobacias, teatro visual, música y una cuidada puesta en escena para acercar al público nuevas formas de creación artística.

La programación incluye también espectáculos de danza de gran calidad, como 'Atávicas', de Neira&Santamaría, y 'Shibumi', de Aracaladanza, compañías referentes en la investigación del movimiento y en la creación de propuestas innovadoras dirigidas tanto al público familiar como adulto.

La música tendrá igualmente un papel protagonista con una oferta que abarca desde la lírica y la música clásica hasta las propuestas más populares. Entre ellas destacan títulos como 'Marina, Lucia di Lammermoor' y 'El Mesías de Händel', junto a conciertos de artistas de reconocido prestigio como Kiko Veneno o Judith Mateo, cuya propuesta fusiona música clásica, folk y rock.

A ello se suma una destacada presencia teatral con montajes como 'La Barraca, Canadá, Pijama para seis o La Celestina', que representan distintos estilos y géneros escénicos.