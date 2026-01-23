Protección Civil de Ciudad Real cuenta con una nueva 'pickup' polivalente para intervenciones de emergencia - AYTO CIUDAD REAL

CIUDAD REAL 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ciudad Real ha presentado este viernes el nuevo vehículo 'pickup' que pasa a formar parte de la flota de la Agrupación de Protección Civil, en un acto celebrado en la base del servicio al que han asistido el alcalde, Francisco Cañizares, y el concejal de Seguridad Ciudadana, Miguel Hervás, junto a miembros de la Agrupación y al gerente de Toyota, firma suministradora del nuevo recurso.

Durante la presentación, el concejal responsable del área ha subrayado la importancia de esta adquisición, que forma parte de la política municipal orientada a reforzar los medios materiales y humanos de los servicios de emergencia. Hervás ha explicado que se trata de un vehículo ligero, funcional y altamente versátil, concebido para adaptarse a distintos escenarios de intervención, desde incendios hasta rescates de personas, y que responde a una demanda histórica de la propia agrupación.

La inversión, correspondiente al presupuesto del ejercicio anterior, asciende a 70.000 euros e incluye un equipamiento que permite el transporte de material específico para actuaciones de extinción y rescate. Además, el concejal de Seguridad Ciudadana ha recordado otras mejoras recientes en la base de Protección Civil, como la instalación de nuevas techumbres para el aparcamiento, destinadas a favorecer la correcta conservación de los vehículos operativos.

Por su parte, el gerente de Toyota, Francisco Carrión, ha agradecido la confianza del Ayuntamiento en la marca para esta adquisición y ha destacado la fiabilidad y polivalencia del modelo presentado, así como las avanzadas medidas de seguridad incorporadas. En sus palabras, se trata de "un vehículo con capacidad para hacerlo todo" y diseñado para garantizar también la protección de los voluntarios que lo utilizan en situaciones de riesgo.

MEJORAR LA RESPUESTA ANTE DISTINTOS TIPOS DE EMERGENCIA

El responsable de la Agrupación de Protección Civil de Ciudad Real, Alfonso Blanco, mostraba su satisfacción por la llegada de este nuevo recurso, que permitirá mejorar la respuesta ante distintos tipos de emergencia. Ha detallado que la pickup cuenta con tracción 4x4 y una bomba de alta presión contraincendios, lo que facilitará la colaboración con el Servicio de Bomberos cuando sea necesario.

Asimismo, ha señalado que el vehículo podrá adaptarse a otras funciones, como achiques de agua o traslados de material, especialmente en épocas de condiciones meteorológicas adversas.

Desde la Agrupación se ha remarcado que el aumento y la diversidad de emergencias hacen imprescindible disponer de medios adecuados y modernos, confiando en que el uso del nuevo vehículo se produzca siempre en situaciones mínimas de riesgo para la ciudadanía. La pickup comienza a estar operativa desde hoy mismo, integrándose de forma inmediata en el trabajo diario de Protección Civil.