El próximo lunes se firmarán los estatutos de la Interprofesional del Pistacho de Castilla-La Mancha

Inauguración de la planta de procesado de pistacho Agróptimum de Villanueva de la Jara (Cuenca). - DAVID ESTEBAN GONZALEZ/JCCM

CUENCA, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El próximo lunes, día 29, se firmará el acta constituyente y los estatutos de la Interprofesional del Pistacho de Castilla-La Mancha, una figura que ayudará a tener un sector vertebrado y organizado, con capacidad para defender sus intereses, tal y como ha adelantado el presidente regional, Emiliano García-Page.

Durante el acto de inauguración de la planta de procesado de pistacho Agróptimum de Villanueva de la Jara (Cuenca), García-Page ha querido así evidenciar el compromiso y la ayuda del Ejecutivo regional a este sector.

"Nos importa y mucho efectivamente, como decimos, que haya una coordinación de todo el sector desde el campo hasta la exportación y que haya en ese sentido una intención de remar todos en la misma dirección, con claros liderazgos, pero en todo caso teniendo en consideración todos los intereses", ha detallado.

Ha destacado que esta se vaya a convertir en "la planta más avanzada de Europa" --el "resort del pistacho", lo ha llegado a denominar-- y que se haya hecho con "un alma pegada a la tierra", teniendo en cuenta que "esto se podría hacer en cualquier sitio".

Así, ha valorado que con su instalación en Cuenca, para la región vaya a suponer puestos de trabajo, generación de empleo, de riqueza y de prosperidad, pero también "algo más importante", ha destacado el presidente autonómico, en referencia a "la generación de autoestima que estáis generando".

En este contexto, ha asegurado que el Gobierno castellanomanchego va a intentar que toda la comarca tenga transporte a la demanda, "algo que nos está dando muchísimos buenos resultados y nos hace mucha ilusión" para "conectar a esos cientos de puestos de trabajo que se van a crear, para conectar los servicios públicos en una comarca que está creciendo".

Emiliano García-Page ha valorado que el mundo de la empresa "es indispensable" en una sociedad como la nuestra "y nosotros queremos apoyaros de verdad, de corazón, sin telarañas ideológicas". "Tengo muy claro que si os va muy bien a vosotros, le va a ir muy bien a esta tierra", ha concluido.