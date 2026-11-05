'Proyecta Ciudad Real' celebra en Daimiel una jornada para promover empleo y emprendimiento en el Campo de Calatrava

El programa 'Proyecta Ciudad Real' impulsado por la Diputación celebra en Daimiel una jornada. - DIPUTACIÓN

CIUDAD REAL 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Ciudad Real ha celebrado este jueves en Daimiel una jornada de activación e información en materia de empleo del programa 'Proyecta Ciudad Real', dirigida a fomentar el emprendimiento y la inserción laboral en la comarca del Campo de Calatrava.

La portavoz del Gobierno de la Diputación de Ciudad Real y diputada responsable de la gestión del Área de Promoción Económica, Rocío Zarco, ha dado la bienvenida a los participantes en la jornada, junto al alcalde de Daimiel, Leopoldo Sierra, y la concejala de Promoción Económica, María de las Cruces Sánchez de Pablo, ha informado la Diputación en nota de prensa.

La portavoz de la institución provincial ha explicado que Proyecta Ciudad Real es un programa en el que la Diputación trabaja desde hace casi dos años. Su objetivo fundamental, ha señalado, es que las personas participantes puedan reciclar su formación, incluso en sectores alejados de sus estudios o de su experiencia laboral previa, y obtener certificados homologados de empleo que les abran oportunidades en el mercado de trabajo y, en algunos casos, les permitan emprender.

Zarco ha subrayado que, para la Diputación, destinar recursos a formación "no es un gasto, es una inversión" en las personas. Asimismo, ha reconocido que las circunstancias del mercado laboral no son sencillas, pero se ha mostrado convencida de que el esfuerzo de los participantes, unido al apoyo de las administraciones, permitirá construir un futuro mejor.

También ha recordado a las personas que se plantean poner en marcha un proyecto propio que los comienzos son difíciles y que las instituciones están para acompañar, asesorar y formar.

Rocío Zarco ha vinculado, además, esta línea de trabajo con uno de los grandes objetivos de la Diputación, que es la lucha contra la despoblación. En ese sentido, ha defendido que el empleo es uno de los principales factores para fijar población en el territorio y que la formación es el punto de partida.

"Si en un municipio como Daimiel hay empleo, la gente se quiere quedar a vivir en él", ha afirmado, destacando también la importancia de contar con servicios municipales de calidad.

La jornada ha comenzado con la intervención de Antonio Sánchez Mejías, que ha impartido la ponencia 'Reset mental: cambiar tu enfoque cambia el resultado', centrada en 'mindfulness', oportunidades y estrategias.

Después, Ana Isabel Parras Ramírez, de Inciso Integración, ha abordado las oportunidades de empleo y emprendimiento en la economía social. Finalmente, la sesión 'Atrévete a emprender: casos destacados', introducida y moderada por Agustín Alonso Hernández, de la Asociación Alto Guadiana Mancha, analiza determinadas experiencias reales de personas emprendedoras.

Antes de concluir su intervención, Rocío Zarco ha agradecido a los asistentes su apuesta por la formación y les ha animado a aprovecharla al máximo, en beneficio propio y de toda la provincia. También ha tenido palabras de reconocimiento para los técnicos de la Diputación de Ciudad Real, Maricruz Illescas y Gema Cristóbal, así como para las empresas de formación y las asesoras que participan en el proyecto, por un trabajo que, a su juicio, contribuirá a hacer "mucha más provincia".

Proyecta Ciudad Real se enmarca en el Programa EFESO (Empleo, Educación, Formación y Economía Social), cofinanciado por la Unión Europea a través del Fondo Social Europeo Plus (FSE+) 2021-2027.