El Proyecto de diagnóstico oftalmológico en enfermería se extenderá a más centros en C-LM tras sus buenos resultados

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TOLEDO, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Proyecto de diagnóstico oftalmológico en Castilla-La Mancha, una iniciativa basada en el uso de una tecnología avanzada para el cribado, el diagnóstico y la derivación de pacientes, ha cosechado resultados muy positivos en tres hospitales en la región, por lo que el Gobierno autonómico se plantea extenderlo a más centros.

En los tres centros en los que se ha implantado, en el Hospital Mancha Centro de Alcázar de San Juan, la espera ha pasado de 200 a 15 días, y la lista de espera ha pasado de 5.220 pacientes que había en el servicio de Oftalmología a cuatro. En Talavera de la Reina, se ha reducido en cerca de 3.000 personas y en Tomelloso prácticamente ha desaparecido la lista de espera.

Así lo ha precisado la consejera portavoz, Esther Padilla, en rueda de prensa, quien ha explicado que el servicio "ayuda a saber quién necesita realmente ir al especialista y quién no" y, por lo tanto, "evita esperas, que se acumule en una larga lista y también desplazamientos innecesarios a los hospitales".

La primera revisión completa de los ojos se realiza de "una forma mucho más rápida y ordenada", por lo que el paciente no tiene que ir directamente al hospital para la primera evaluación.

Los profesionales de Enfermería son los que realizan unas pruebas "con unos equipos muy avanzados". Toman imágenes del fondo de ojo y permiten ver con detalle las zonas como la retina, la mácula o el nervio óptico.

Una vez que el equipo de Enfermería hace estas pruebas, el oftalmólogo revisa esas pruebas, emite el informe y detecta si las personas necesitan tratamiento o una consulta más específica. En el caso de que sea así, se les cita ya directamente en el servicio de oftalmología.

UN 40% NO NECESITAN SEGUNDA ATENCIÓN

Tras recoger "unos resultados muy significativos", muchas personas que esperaban una primera consulta en oftalmología han podido recibir antes una respuesta.

"Se ha conseguido detectar que el 40% de los pacientes que están en lista de espera no precisan de una segunda atención". Del 60% restante que sí la precisan, sólo el 15% tienen una patología moderada, ha señalado Padilla.