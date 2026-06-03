Junta C-LM avisa sobre las universidades privadas: "No vamos a favorecer ningún chiringuito expedidor de títulos"

La consejera portavoz del Gobierno autonómico, Esther Padilla. - DAVID ESTEBAN GONZALEZ

TOLEDO 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha avisado que "no van a favorecer ningún chiringuito expedidor de títulos" universitarios, aseverando que "la universidad que se implante en Castilla-La Mancha será pública" y "si viene algún proyecto privado tendrá que ser garantizando la calidad que tenga la pública".

Así ha reaccionado a preguntas de los medios la consejera portavoz del Gobierno autonómico, Esther Padilla, en relación a la petición que realizó este martes el presidente regional, Emiliano García-Page, para "regular las condiciones que protejan" a la Universidad de Castilla-La Mancha y la Universidad de Alcalá "frente a la proliferación descontrolada de universidades privadas".

Padilla ha reiterado que "el deterioro que se está produciendo de las universidades públicas en algunas comunidades autónomas --"que tenemos muy cerca"--, está provocando que la gente se vaya a la privada".

"Si algún proyecto privado quiere venir a Castilla-La Mancha tiene que saber que vamos a exigirles la misma calidad en la docencia, la misma calidad y los mismos estándares de exigencia en la investigación que tiene que tener una universidad pública", ha afirmado.

La consejera portavoz ha rechazado que cualquier proyecto universitario venga con "la calculadora para sumar beneficios". "Tienen que tener muy claro que no sea para restar calidad", ha insistido.