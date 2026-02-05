El proyecto de Estatuto en C-LM afronta su enésimo bache tras rectificar el PP su postura ante la horquilla de diputados

Archivo - Palacio de Fuensalida. - JCCM - Archivo

TOLEDO 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El camino para poner en marcha un nuevo Estatuto de Autonomía en Castilla-La Mancha ha amanecido este jueves con un nuevo escollo, el que puede suponer el hecho de que el Partido Popular, por la vía de enmiendas parciales en el Congreso de los Diputados, haya rectificado una postura inicial en la que pactó establecer la horquilla de diputados a elegir en las Cortes regionales entre 25 y 59 y que ahora quiere mantener en los guarismos vigentes, entre 25 y 35.

El número de diputados ha sido en todo momento el punto de más fricción entre Partido Popular y PSOE, impulsores del pacto para reformar el Estatuto.

Si bien se trataba de una sola de las medidas que contemplaba el proyecto de Carta Magna de entre más de 40 páginas de nueva norma, los desencuentros se han sucedido entre ambas formaciones políticas.

Para solventar las diferencias, 'populares' y socialistas acordaron durante la tramitación en el Parlamento autonómico fijar esa horquilla entre 25 y 59, un segmento que en ningún caso serviría para alterar el actual número de 33 escaños en el Parlamento regional y que, en caso de tener que modificar para subir o bajar en los límites de la nueva horquilla, nunca podría hacerse sin la mayoría cualificada de tres quintos de la Cámara.

Con ese pacto suscrito y aprobado en las Cortes castellanomanchegas, el proyecto de Estatuto recaló entonces en el Congreso de los Diputados el pasado mes de noviembre, cuando prácticamente la totalidad de la Cámara Baja dio su visto bueno y dio luz verde al texto con 288 votos a favor, 34 en contra y 13 abstenciones.

CASI UN CENTENAR DE ENMIENDAS

Este mismo miércoles terminaba el plazo de presentación de enmiendas parciales por parte de los grupos parlamentarios, con casi un centenar de propuestas elevadas por Sumar, PP, PSOE, Podemos desde el Grupo Mixto y Vox, que pese a rechazar de plano la tramitación del texto aduciendo que solo serviría para aumentar gasto político en la región, ha terminado por plantear un total de 33 matices para su debate.

La formación liderada por Santiago Abascal, que en seguida se ha arrogado el mérito de que el PP haya maniobrado para no tocar la horquilla de diputados, ha planteado en sus enmiendas recuperar la limitación de mandatos del presidente de la Junta de Comunidades, además de su intención de suprimir organismos y estructuras administrativas innecesarias, la limitación del abuso del decreto-ley y de la delegación legislativa y el refuerzo del control parlamentario y la separación de poderes.

El Grupo Socialista ha ahormado una veintena de enmiendas, casi todas ellas de carácter técnico para matizar límites competenciales entre la autonomía y el Estado, pero con dos adiciones destacadas. La primera de ellas, para dar más protección al colectivo LGTBIQ+; y la segunda para poner en valor la importancia de la UCLM en todo el territorio regional.

Sumar, que fue el más madrugador a la hora de registrar sus enmiendas el día 27 de enero mientras el resto de grupos esperaron a la última hora del último día de plazo, impulsa una docena de enmiendas. Blindar el derecho al aborto o que Castilla-La Mancha no tenga menos de 40 diputados destacan entre sus propuestas.

Podemos, que ha presentado sus 18 enmiendas al amparo del Grupo Mixto en el Congreso, plantea de su lado vetar actividades económicas extractivistas; más memoria histórica y dignificación de fosas comunes; garantizar una prestación sanitaria universal y gratuita; o poder elegir hasta un centenar de parlamentarios en una posible combinación de circunscripción única con cinco provinciales.

El Partido Popular, por su parte, ha esgrimido una decena de enmiendas más, al margen de la que ha suscitado más polémica. De este modo, sugiere en sus iniciativas plasmar en el Estatuto valores como la dignidad o el libre desarrollo de cualquier persona residente en el territorio regional o reforzar políticas de vivienda introduciendo el respeto a la seguridad jurídica contra la ocupación ilegal.

REACCIONES DE LOS GRUPOS

Nada más conocerse la enmienda, primero era el PSOE quien situaba al secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, detrás de la enmienda que el PP regional ha presentado a la reforma del Estatuto de Autonomía, asegurando que este movimiento responde a una "estrategia de Génova" para frenar el crecimiento de Vox.

"Por una estrategia electoral del señor Tellado, para que no crezca Vox en Aragón o en Castilla y León, cogen de rehén y subordinan a Castilla-La Mancha y al pacto constitucional --que a su entender ha supuesto la reforma del Estatuto--, que ha sido ejemplo en toda España", lamentan los socialistas.

Por su parte, Vox inciden en la idea de que ha sido su partido el que ha provocado que el PP "cambie de opinión y no apoye ese incremento del número de diputados en las Cortes regionales".

"Es una auténtica barbaridad y una falta de responsabilidad con todos los castellanomanchegos y desde Vox nos hemos mantenido firmes siempre denunciando esa barbaridad y posicionándonos totalmente en contra de ese aumento de diputados", manifiestan los de Abascal.

Los de Sumar, de su lado, aseguran que la "ruptura" del pacto sobre el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha "no puede convertirse" en una "excusa" para "desviar" la atención de los problemas reales que preocupan hoy a la ciudadanía.

"Lo ocurrido demuestra, una vez más, que el PP no es un socio de fiar, que pone siempre su agenda por encima de la ciudadanía y que se siente más cómodo mirando a Vox", destacan los de Sumar.

Desde Podemos aseguran que llevan advirtiendo al PSOE desde que llegó a un acuerdo con el Partido Popular sobre el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha que, "más temprano que tarde", les iban a "traicionar", como hoy ha sucedido, y además "sabíamos que el Partido Popular iba a blindar o a tratar de blindar por todos los medios el golpe electoral y el pucherazo de Cospedal".

Podemos cree que este movimiento del PP tiene que servir de "revulsivo" para que por fin todas "la mayoría democrática y plurinacional" del Congreso "nos unamos" en torno a la enmienda electoral que han presentado desde Podemos.

Izquierda Unida ha tendido la mano al PSOE para buscar "otros aliados" en el Congreso de los Diputados para sacar adelante la reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, una vez que el PP ha presentado una enmienda para que no se modifique la horquilla de parlamentarios en las Cortes regionales.

De este modo, y frente a un Vox que "niega" la propia existencia de la región y frente a un Partido Popular que "secuestra" a las instituciones para sus intereses partidistas, IU propone "diálogo" en el Congreso para sacar adelante un estatuto que sea todavía "mejor" que el aprobado en el acuerdo "fallido" entre PP y PSOE.

Desde el PP han desmentido "rotundamente" las afirmaciones lanzadas por parte del PSOE en las que el secretario de Organización socialista en la región, Sergio Gutiérrez, situaba al secretario general del partido a nivel nacional, Miguel Tellado, al frente de una "estrategia de Génova" para romper el acuerdo para frenar el crecimiento de Vox.

"No le vamos a permitir al PSOE de Emiliano García-Page que, para excusarse ahora en querer romper la negociación del Estatuto, vayan con mentiras metiendo de por medio al secretario general del PP", ha enfatizado, insistiendo en que las enmiendas tienen la firma de los 'populares' castellanomanchegos. "Es absolutamente falso que la enmienda haya sido enviada por Miguel Tellado", reafirman los 'populares'.

Una vez presentadas las enmiendas, se deberá reunir la Ponencia de la Comisión Constitucional para debatir a puerta cerrada posibles cambios. Después la comisión, ya en abierto, discutirá el texto y las enmiendas que aún sigan en pie. Y finalmente se debatirá y votará el texto resultante en el Pleno.